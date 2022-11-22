Кремль ответил на обвинение Эрдогана в невыполнении обязательств по Сирии

В подходах России и Турции к положению дел в Сирии есть свои нюансы и даже разногласия, но партнерский характер взаимоотношений двух стран позволяет обсуждать их, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва призывает обе стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к «серьезной дестабилизации», добавил он.

«Мы с пониманием и уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности <…>. Вместе с тем, мы все-таки все стороны призываем воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки. Это может бумерангом вернуться и еще более осложнить положение дел с безопасностью», – сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее турецкий Президент Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что, по его мнению, российская сторона не выполнила обязательства «по очистке» сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по меморандуму от 2019 года, который подписали РФ и Турция. Эрдоган подчеркнул, что готов предпринять конкретные шаги против террористов.