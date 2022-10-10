Кремль ответил, как принималось решение о ракетных ударах по Украине

Ракетные удары по крупных городам и районам Украины наносятся в рамках проведения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Более детальную информацию об ударах следует ждать в комментариях Минобороны, добавил он.

На вопрос о том, кто принимал решение о нанесении ударов, Песков ответил: «Разумеется, основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему [Владимиру Путину], это абсолютно нормальный процесс». (цитата по РИА Новости).

Песков также добавил, что после происшествия на Крымском мосту в минувшую субботу, все задействованные в ликвидации последствий службы сработали оперативно и эффективно.

Напомним, в субботу на мосту загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова после подрыва грузового автомобиля.

А сегодня утром сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога. Фиксируется уже вторая волна взрывов.