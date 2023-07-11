Кремль отреагировал на заявления о планах принять Украину в НАТО в ускоренном режиме

Возможность принятия Украины в НАТО «таит в себе очень большие опасности», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на планы стран-членов альянса рассмотреть заявку украинских властей на ускоренное присоединение к военно-политическому блоку.

«Потенциально это очень опасно для европейской безопасности. Это таит в себе очень большие опасности. Те, кто будут принимать решение, должны отдавать себе в этом отчет», – сказал Песков журналистам в ходе пресс-колла, призвав дождаться конкретных решений на эту тему (цитата по Газете.ru).

Разные страны имеют свои позиции по этому вопросу, не все согласны с присоединением Украины к альянсу, напомнил также Песков.

Напомним, главной темой саммита НАТО, который сегодня стартовал в Вильнюсе, станет рассмотрение заявок Швеции и Украины на присоединение к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая сегодня на полях саммита, предложил отменить для Украины план действий по вступлению в организацию, что позволит ей сократить длительный процесс присоединения.