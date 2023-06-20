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Кремль отреагировал на статью NYT о попытке покушения на бежавшего в США полковника СВР
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы попытке покушения российских спецслужб на сбежавшего в Штаты полковника СВР Александра Потеева. Ранее такую информацию опубликовала газета The New York Times, напоминает ТАСС.
«Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.
В статье издание в том числе приводило сведения из труда историка разведки Колдера Уолтона «Шпионы: Эпическая разведывательная война между Востоком и Западом».
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