Кремль отреагировал на статью NYT о попытке покушения на бежавшего в США полковника СВР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы попытке покушения российских спецслужб на сбежавшего в Штаты полковника СВР Александра Потеева. Ранее такую информацию опубликовала газета The New York Times, напоминает ТАСС.

«Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.

В статье издание в том числе приводило сведения из труда историка разведки Колдера Уолтона «Шпионы: Эпическая разведывательная война между Востоком и Западом».