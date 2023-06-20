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Политика 20 июня 2023 13:55

Кремль отреагировал на статью NYT о попытке покушения на бежавшего в США полковника СВР

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы попытке покушения российских спецслужб на сбежавшего в Штаты полковника СВР Александра Потеева. Ранее такую информацию опубликовала газета The New York Times, напоминает ТАСС.

«Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь», — подчеркнул пресс-секретарь Президента России.

В статье издание в том числе приводило сведения из труда историка разведки Колдера Уолтона «Шпионы: Эпическая разведывательная война между Востоком и Западом».

#Дмитрий Песков #покушение
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