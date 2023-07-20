Кремль отреагировал на переброску Польшей военных к границе из-за прибытия ЧВК «Вагнер»

Поводом для повышенного внимания назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщения о том, что Польша перебрасывает к границе с Беларусью военнослужащих. По его мнению, это подтверждает враждебность польских властей.

«Работа ведётся. Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания», – цитирует его РИА Новости.

На днях Минобороны Польши заявило о переброске к восточной границе двух бригад военных, объяснив этот шаг прибытием в республику бойцов частной военной компании «Вагнер». Одна из бригад польских военных расквартирована в Кольно, а вторая — в Белой Подляске.