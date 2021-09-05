Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Киев не проявлял взаимной политической воли. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — отметил он.

Кроме того, Зеленский планирует поставить одним из пунктов предстоящих переговоров Крым. Однако данная тема не может обсуждаться с той позиции, которую заявляет Киев.

«Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров», — добавил пресс-секретарь Президента России.