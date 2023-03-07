Кремль рассказал о перспективе перехода ситуации на Украине в мирное русло

На сегодняшний день в России не видят каких-либо предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, именно поэтому РФ продолжает проводить военную спецоперацию и достигать своих целей. Так он, в частности, ответил на вопрос о том, как предложенный Китаем мирный план может повлиять на спецоперацию.

Песков подчеркнул, что Китай, будучи большой и авторитетной страной, «не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня».

«Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Россия и Китай находятся в постоянном контакте на различных уровнях, а главы государств поддерживают «достаточно плотный и доверительный диалог», добавил Песков.

Напомним, в конце февраля МИД Китая опубликовал документ под названием «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса», состоящий из 12 пунктов. В числе прочего он призывает отказаться от менталитета холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и возобновить мирные переговоры между Киевом и Москвой.