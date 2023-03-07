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Кремль оценил последствия от введения потолка цен на российскую нефть
Установленный странами «Большой семерки» потолок цен на нефть не признается в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По этой причине никакого ущерба российской экономике он не причинил, утверждает он.
«Потолок был достаточно вольготно установлен, это с их точки зрения. Поэтому с одной стороны они установили потолок, а с другой – вроде потолка нет исходя из существующего уровня цен», – сказал Песков (цитата по РИА Новости).
В России приняли свои собственные меры, основанные на том, что никакого потолка цен не признали и не признают, добавил он. «<…> Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим интересам», – подчеркнул Песков.
Напомним, с 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели потолок цен на нее в размере $60 за баррель. Страхование и перевозка российского топлива, превышающего эту стоимость за баррель, запрещены.
Позднее Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер, который предполагает запрет на работу с десятками трейдеров, которые поддерживают ценовой максимум.
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