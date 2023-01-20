Кремль объяснил сообщение АП о продолжении действия указа о частичной мобилизации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал в вопросах, которые касаются проведения частичной мобилизации, ориентироваться на слова Президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что в России выполнили план по частичной мобилизации, пообещав ответ администрации Президента (АП) о продолжении действия указа более подробно объяснить позже.

«В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось, было обеспечено. Дальше начался призыв на срочную службу. Это говорил Президент, и мы предлагаем на это ориентироваться», — приводит слова Пескова Газета.ru.

Сообщение АП о продолжении действия указа он назвал «юридической особенностью», пообещав позже уточнить детали этого вопроса. «Не готов сейчас точно вам ответить, уточню - и тогда проясню ситуацию», – сказал он журналистам.

Напомним, ранее СМИ писали, что депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук обратился к Путину с просьбой издать указ об окончании частичной мобилизации в России. В полученном им ответе уточнялось, что «действие указа о мобилизации продолжается». Ранее в Кремле на просьбу издать указ подчеркивали, что в этом вопросе уже «точка поставлена».

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек.