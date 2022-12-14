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Политика
14 декабря 2022  13:33

Кремль о присоединении Одессы и Чернигова: «Все зависит от выбора граждан»

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Кремль о присоединении Одессы и Чернигова: «Все зависит от выбора граждан»

Перспектива присоединения к России Чернигова и Одессы зависит от выбора граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что на сегодня важнее задача по обеспечению безопасности жителей Донбасса.

«Все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в ЛНР и ДНР. Мы видим непростую ситуацию в Донецке и на этом, прежде всего, конечно, концентрируются военные, специальная военная операция продолжается», – цитирует его РИА Новости.

Ранее врио ДНР Денис Пушилин заявил, что Чернигов и Одесса должны быть освобождены, назвав их русскими городами. Ранее он также неоднократно призывал освободить «все русские города».

Напомним, по итогам референдумов 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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