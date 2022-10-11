Кремль о планах США поставить Киеву ПВО: конфликт для Украины станет еще болезненней

Если США претворят в жизнь свои планы по поставке Киеву систем ПВО, то конфликт станет для Украины еще более болезненным, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако никакие поставки нового вооружения не изменят цели России в спецоперации, подчеркнул он.

«Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что «де-факто», США уже «завязли» в конфликте на Украине. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом», – добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с Президентом США Джо Байденом обсудил поставки Украине систем ПВО.