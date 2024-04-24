Поставка Западом новых партий оружия Украине не изменит динамику на фронте – ситуация на поле боя однозначная. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы, не изменят динамику на фронте», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, в прошлую субботу Палата представителей американского Конгресса большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 млрд долларов в качестве помощи Украине. Ранее Песков уже комментировал ситуацию, подчеркнув, что, получив помощь от США, Украина лишь еще больше погрязнет в долгах, выгоду от этого получат только сами Штаты.