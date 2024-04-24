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Кремль: Новые партии оружия Украине не изменят динамику на фронте
Поставка Западом новых партий оружия Украине не изменит динамику на фронте – ситуация на поле боя однозначная. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы, не изменят динамику на фронте», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Напомним, в прошлую субботу Палата представителей американского Конгресса большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 млрд долларов в качестве помощи Украине. Ранее Песков уже комментировал ситуацию, подчеркнув, что, получив помощь от США, Украина лишь еще больше погрязнет в долгах, выгоду от этого получат только сами Штаты.
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