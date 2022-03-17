Кремль: Никаких дефолтов в России быть не может

Россия имеет все необходимые средства, чтобы не довести ситуацию до дефолта. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное, — сказал представитель Кремля. — И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства».

По его словам, любой дефолт, который гипотетически мог бы возникнуть, носил бы исключительно искусственный характер.

«Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли сигнал, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против РФ.