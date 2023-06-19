Кремль: Некоторые идеи стран Африки по украинскому конфликту можно реализовать

Диалог с представителями стран Африки по урегулированию украинского конфликта будет продолжаться, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что многое из того, что предложили члены африканской делегации в своем мирном плане, в будущем может быть воплощено в жизнь.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне. Об этом говорил и Президент Владимир Путин», — сказал Песков журналистам в ходе пресс-колла.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится – в частности, на предстоящем через месяц саммите Россия-Африка.

Напомним, в субботу, 17 июня, делегация стран Африки в Кремле провела переговоры с Путиным. На встрече политики представили свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, призвав начать переговоры. Путин заявил, что Россия открыта к конструктивному диалогу со странами, которые выступают за установление мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон.