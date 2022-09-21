Кремль не сможет раскрыть содержание закрытого 7-го пункта указа о частичной мобилизации

Официально неопубликованный седьмой пункт указа о частичной мобилизации содержит информацию о призыве до 300 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Действительно, он (речь о седьмом пункте — прим. Т-и) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», — рассказал представитель Кремля.

Отвечая на просьбу журналистов раскрыть хотя бы причину закрытия пункта, Песков сказал: «Я не могу объяснить».

«Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: „300 тыс. человек“. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек», — добавил Песков, уточнив, что это также не будет делаться «единомометно».

Всего указ о частичной мобилизации состоит из 10 пунктов, седьмой при этом официально не опубликован. В самом документе он значится как «для служебного пользования».

Утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.