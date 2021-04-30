news_header_top_970_100
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  14:37

Кремль не принимал решения о сокращении новогодних каникул

news_top_970_100

В Кремле не обсуждалось решение о компенсации майских праздников за счет новогодних каникул. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не сократят ли январские каникулы из-за решения продлить майские.

«Не знаю, такой информацией не располагаю... Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни», — цитирует Пескова РИА Новости. Он добавил, что никаких решений в Кремле на этот счет не принималось.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом, время отдыха россиян продлится с 1 по 10 мая. Решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
 

новогодние каникулы владимир путин майские праздники перенос выходных дней
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное