Кремль не принимал решения о сокращении новогодних каникул

В Кремле не обсуждалось решение о компенсации майских праздников за счет новогодних каникул. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не сократят ли январские каникулы из-за решения продлить майские.

«Не знаю, такой информацией не располагаю... Вряд ли, наверное, подлежат какой-то компенсации дальнейшей вот эти дни», — цитирует Пескова РИА Новости. Он добавил, что никаких решений в Кремле на этот счет не принималось.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом, время отдыха россиян продлится с 1 по 10 мая. Решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

