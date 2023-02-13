Кремль не опроверг заявление Медведчука, что Порошенко предлагал России забрать Донбасс

В Кремле отказались подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что якобы экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал российскому лидеру Владимиру Путину забрать Донбасс. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отказался отвечать на этот вопрос. При этом он подчеркнул, что один режим не действовал бы в отношении территорий, которые ему действительно нужны, так как действовал Киев на протяжении восьми лет.

«Нет, я это оставляю без комментариев. Лишь хочу, наверное, отметить в этом контексте, что, безусловно, то, как на протяжении восьми лет киевский режим действовал в отношении республик Донбасса, свидетельствует, наверное, о том, что ни один режим в отношении нужных территорий для него так бы не действовал», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Он добавил, ни один режим в случае нужности ему территорий «не обстреливал бы свои территории и свое население из тяжелой артиллерии», вновь подчеркнув, что это «длилось долгие восемь лет». По словам Пескова, это игнорировалось многими СМИ и руководителями стран «коллективного Запада».

«В этом плане действительно имело место такое поведение режима в отношении регионов Донбасса, как будто бы они ему не нужны», – добавил представитель Кремля.

Напомним, ранее председатель «Оппозиционной платформы – За жизнь», украинский оппозиционер Виктор Медведчук заявил, что якобы Порошенко просил его передать Путину предложение забрать Донбасс.