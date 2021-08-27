Кремль не одобряет немецкие предвыборные плакаты с Калининградом в составе ФРГ

Кремль негативно отнесся к плакатам, копирующим листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. Листочки появились перед парламентскими выборами в ФРГ.

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», — отметил представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что эти листовки не имеют отношения «к официальной позиции Берлина».

«Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии», — сказал Песков.

Копии старых листовок с картами, на которых в состав Германии включены Калининградская область и Польша, были расклеены по улицам города Тетеров.

Одна из немецких газет ранее сообщила, что плакаты являются частью предвыборной кампании блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), однако представитель ХДС не признает принадлежность плакатов к их партии.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. Победившая партия сформирует новый состав правительства. Действующий федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение покинуть пост после выборов и не стала выдвигать свою кандидатуру.

20 августа Меркель посетила Москву с последним рабочим визитом, в ходе которого встретилась с главой РФ Владимиром Путиным в Кремле и возложила цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, о чем сообщал «Татар-информ».