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Политика 8 июля 2025 13:09

Кремль назвал условие для исключения США из списка недружественных стран

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Соединённые Штаты не будут исключены из списка недружественных стран, пока продолжают проводить враждебный курс в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что оснований для пересмотра перечня на данный момент нет.

По его словам, только отказ от недружественных шагов и переход к восстановлению диалога может стать поводом для изменения статуса. Песков также отметил, что в Кремле положительно оценивают инициативу бывшего президента США Дональда Трампа по организации прямых переговоров между Россией и Украиной.

Он добавил, что несмотря на текущую напряжённость, между Россией и США сохраняется значительный потенциал в торгово-экономической сфере. Однако американские санкции, по мнению Москвы, остаются незаконными и вредят обеим сторонам.

Список недружественных стран действует с 2022 года и включает государства, которые, по оценке России, участвуют в санкционном давлении. В перечень входят США, Великобритания, страны ЕС и ряд других государств. Его статус накладывает ограничения на дипломатические и экономические отношения.

#Дональд Трамп #Россия #США #Дмитрий Песков
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