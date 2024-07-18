news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 18 июля 2024 13:39

Кремль назвал угрозой для России присутствие кораблей НАТО в Черном море

Скопировать ссылку

Россия сделает все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность, несмотря на присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе. В том числе будут приняты ответные меры. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы», — цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь Президента России добавил, что режим пребывания судов внечерноморских стран в акватории контролируется в соответствии с конвенцией Монтрё. За ее исполнением наблюдает Турция, которая «достаточно четко» справляется со своей задачей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, одним из пунктов которой стало постоянное присутствие натовских кораблей в акватории Черного моря, а также проведение совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

#НАТО #Дмитрий Песков #Черное море
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2