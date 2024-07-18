Кремль назвал угрозой для России присутствие кораблей НАТО в Черном море

Россия сделает все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность, несмотря на присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе. В том числе будут приняты ответные меры. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы», — цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь Президента России добавил, что режим пребывания судов внечерноморских стран в акватории контролируется в соответствии с конвенцией Монтрё. За ее исполнением наблюдает Турция, которая «достаточно четко» справляется со своей задачей.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины, одним из пунктов которой стало постоянное присутствие натовских кораблей в акватории Черного моря, а также проведение совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.