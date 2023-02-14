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Официальная хроника
14 февраля 2023  12:53

Кремль: НАТО является враждебной организацией и подтверждает это каждый день

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Североатлантический альянс является враждебной организацией, которая с каждым днем все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«НАТО – это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, – отметил представитель Кремля. – Конечно, это требует определенных мер предосторожности».

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