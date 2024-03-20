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Кремль: МОК подрывает свой авторитет, грозя санкциями участникам «Игр будущего»
Россия негативно относится к идее Международного олимпийского комитета ввести санкции против участников «Игр будущего» в Казани. Подобные инициативы лишь подрывают авторитет МОК, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Запугивание спортсменов — это совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в организации заявили, что рассматривают вариант со вводом санкций против участников «Игр будущего» в Казани. Якобы эти спортсмены в дальнейшем грозят ростом допинговых и идеологических рисков.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» прошел в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний.
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