Кремль: МОК подрывает свой авторитет, грозя санкциями участникам «Игр будущего»

Россия негативно относится к идее Международного олимпийского комитета ввести санкции против участников «Игр будущего» в Казани. Подобные инициативы лишь подрывают авторитет МОК, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Запугивание спортсменов — это совсем подрывает, наверное, авторитет МОК», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в организации заявили, что рассматривают вариант со вводом санкций против участников «Игр будущего» в Казани. Якобы эти спортсмены в дальнейшем грозят ростом допинговых и идеологических рисков.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» прошел в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний.