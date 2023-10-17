Кремль: Идея подавить Россию у западных лидеров не нова, но у них ничего не получится

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Многие лидеры западных страны хотят подавить Россию и в этом нет ничего нового. Так ответил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать заявление американского лидера Джо Байдена о том, что в случае объединения сил всей Европы Владимир Путин будет подавлен.

«Это не новая идея. И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры — все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что авторы этих заявлений с трудом могут объяснить, зачем им это надо, и результативность своих усилий в этом направлении. Песков резюмировал что пока у западных лидеров «ничего не получается и дальше тоже не получится», передает ТАСС.

В интервью телеканалу CBS Джо Байден ранее заявил, что считает, что Вашингтон может объединить всю Европу, лишить российское руководство свободы действия и подавить Путина.