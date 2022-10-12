Кремль: Эрдоган может изложить Путину свои предложения по переговорам РФ и Запада

Россия ожидает, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане с российским коллегой Владимиром Путиным официально изложит предложения о форматах возможных переговоров Москвы с Западом. Такое мнение высказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

«Там несколько инициатив обсуждается, в прессе в основном. Во-первых, турки предлагают свое посредничество, — рассказал представитель Кремля. — Можно ожидать, что Эрдоган в какой-то степени уже официально изложит те соображения, которые сейчас множатся в средствах массовой информации, потому что там упоминаются различные форматы, в том числе России, США, ведущих стран Западной Европы».

По его мнению, турки свои возможности не упустят и будут что-то предлагать — Турция «довольно успешно» выполняет роль посредника по вопросам, связанным с Киевом.

Эрдоган и Путин поддерживают регулярные контакты благодаря тому, что Турция принципиально не присоединяется к антироссийским санкциям Запада. Подобный подход Анкары дает дополнительный импульс расширению торгово-экономического партнерства, резюмировал Ушаков.