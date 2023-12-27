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Кремль: Дополнительные деньги Запада для Украины не изменят ход спецоперации
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Дополнительные деньги, которые западные страны направляют для помощи Украине, не изменят ход спецоперации. Она будет продолжена до достижения целей, поставленных Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Поменять ход событий на специальной военной операции эти деньги не могут», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Песков отметил, что Россия продолжает спецоперацию и для нее главное – достигнуть поставленных целей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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