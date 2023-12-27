Кремль: Дополнительные деньги Запада для Украины не изменят ход спецоперации

Дополнительные деньги, которые западные страны направляют для помощи Украине, не изменят ход спецоперации. Она будет продолжена до достижения целей, поставленных Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Поменять ход событий на специальной военной операции эти деньги не могут», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков отметил, что Россия продолжает спецоперацию и для нее главное – достигнуть поставленных целей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.