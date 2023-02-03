Кремль: Безопасность Крыма обеспечена, но Донбасс пока не защищен

В Кремле прокомментировали создание на Украине штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Если полуостров защищен надежно, то с Донбассом ситуация пока сложнее, поэтому военная спецоперация и продолжается, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Донбасс пока защищен не до конца, и поэтому специальная военная операция и продолжается. Мы должны защитить людей, которые там живут, а пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать», – сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что Крым, как и Донбасс, это регион Российской Федерации, и безопасность полуострова «обеспечена надежно».

Напомним, сегодня стало известно, что МВД Украины приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Проект будет называться «Гвардия наступления» и объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений и два новых.