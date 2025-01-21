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Крематорий в Казани планируют запустить в 2029 году
Крематорий в Казани хотят запустить в 2029-м. Об этом сообщила исполнительный директор компании «Концепт-Индустрия» Галия Кучумова.
«Проект реализуется в три этапа: в текущем году мы планируем подготовить проектную документацию, получить разрешение на строительство и подготовить площадку для дальнейшего строительства здания крематория. С 2026 по 2028 годы мы планируем приступить к строительству здания, установить оборудование и провести обучение персонала. В 2029 году мы хотим ввести объект в эксплуатацию», – сообщил докладчик.
Согласно презентации, бюджет на работы – 400 млн рублей, из которых 95% – заемные средства. Планируется, что срок окупаемости вложений составит 8,37 года. Причем после запуска проекта налоговые поступления за 2025-2039 годы должны составить более 1 млрд рублей.
Отметим, что площадь здания – 1 635 кв. м. Крематорий расположится на участке размером в 2,3 га. Сам объект включает в себя два зала прощания, две современные кремационные печи и колумбарий для урн.
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