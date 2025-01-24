«Крейзи-список» России на ОИ, вояж Загитовой в Сеул и ее школа в Казани. Обзор недели

На этой неделе комьюнити «фигурки» получило первые имена российских фигуристов для квалификации на Олимпиаду 2026, однако острая реакция ФФККР на инсайд дала пищу для размышлений – были ли вообще имена или просто утечка информации. А Загитова тем временем продолжает радовать одних и раздражать других уже из Сеула. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Состав на квалификацию ОИ. Что это было? Утечка информации или «крейзи-мысли»?

Самым громким инфоповодом нынешней недели стала, конечно же, информация об именах российских фигуристов, которые представят Россию на квалификации к Олимпийским играм. Отбор должен пройти в Пекине в сентябре.

В среду «Матч ТВ» выкатил информацию, полученную от своих источников, что на соревнованиях Россию представят: Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду. Среди спортивных пар будут отбираться Анастасия Мишина и Александр Галлямов. А женском одиночном катании якобы будет выступать Аделия Петросян.

В сообщении канала утверждалось, что решение по кандидату в отборе у мужчин будет принято по итогам финала Гран-при в Красноярске, который пройдет в феврале. Однако, в ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) отреагировали не только моментально, но и предельно жестко. Генеральный директор организации Александр Коган назвал этот инсайд сумасшествием.

«Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть! У нас впереди еще финал Гран-при. Мы до 28 февраля определимся со списками. Если у кого-то какие-то крейзи-мысли, пусть сами их публикуют», — сказал Коган «Чемпионату».

Читателям остается лишь принять версию одной из сторон и верить, либо «Матчу», либо ФФККР. Но один момент наталкивает на размышления. Откуда у телеканала такая подробная информация, что в Федерации еще не определились с кандидатом у мужчин. Не проще ли было предположить имя Дикиджи – самой логичной фигуры, а не мудрить в своем инсайде?

Смахивает на то, что в ФФККР не углядели за утечкой, а чтобы не расстраивать не прошедших в список, решили опровергнуть эту информацию. Никто не хочет, чтобы соперницы той же Петросян опустили руки и катались «для галочки» на ближайшем этапе Гран-при.

Сеульские танцы Алины Загитовой

Тем временем, Алина Загитова вновь дала повод обсудить свою фигуру среди поклонников и хейтеров. Нынешнюю неделю экс-фигуристка провела в столице Южной Кореи, Сеуле. Здесь она наделала целую коллекцию живописных фотокарточек в различных нарядах. В том числе она показалась и в традиционном корейском костюме под названием Ханбок. При просмотре снимков, спутать Загитову с коренной кореянкой не составит труда.

Фото: соцсети Алины Загитовой

В Сеуле Алина устроила себе шоппинг, после чего, судя по всему, решила похвастаться покупками в неоднозначном видео. Уже прекрасно понимая, какой отклик будет в комментариях, Загитова решила показать свой новый танец в весьма спорном наряде. В начале видео она скидывает с себя голубой полушубок из искусственного меха, под которым предстает в корсете пастельных тонов, золотистых коротких бриджах и повязанном на поясе шелковом платке.

Воинствующие комментаторы по обе стороны лагеря незамедлительно принялись доказывать, «кринж» это или все-таки красивый танец в модном наряде.

Фото: соцсети Алины Загитовой

«Очень сильно раньше болела за Алину. Такой скромняшкой была. А теперь вульгарная. Не могу даже лайк поставить из-за её вульгарности», - написала одна любительница фигурного катания.

«Не знаю, что потрясло больше. Вкус в одежде или бардак (нецензурное слово заменено редакцией«ТИ-Спорт») на заднем плане. Позор какой-то. Но фанатам и это, конечно, понравится» - написала другая.

«Девчонки приехали на несколько дней, каждая минута забита мероприятиями. Как им удобно, так и живут» - ответила поклонница Алины Загитовой.

Казанские катания и дифирамбы Авербуха в сторону Загитовой

А пока сама Алина Загитова пребывала в своем азиатском турне, на ее второй малой родине, в Казани на катке парка «Черное озеро» прошло уже традиционное шоу Ильи Авербуха Winter Fest с мастер-классами для всех желающих.

После того кульминации шоу с участием олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Анастасии Игнатьевой и Алексея Ускова основатель мероприятия Илья Авербух ответил на вопрос, как повлияет появление школы имени Алины Загитовой в Казани на развитие фигурного катания.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Я думаю, что Татарстан известен многими вещами, но в том числе и масштабными, красивыми, значительными достижениями. Алина – олимпийская чемпионка, выдающаяся фигуристка. Одно ее имя может привлечь в спортивные школы сотни детей. Это, безусловно, важно. Я абсолютно уверен, что так и будет.

Конечно, есть много разных историй, сложностей. Но я уверен: в Татарстане, если говорят, что что-то будет, то это обязательно происходит», – отметил Авербух на фоне живописных иллюминаций «Черного озера».

Отметим, что сейчас проект находится на стадии проектных работ и поиска инвесторов. Алина Загитова уже заявила, что хотела бы принимать непосредственное участие в тренировочном процессе.

Фото на анонсе материала: соцсети Алины Загитовой