«Крейзи-список» России на ОИ, вояж Загитовой в Сеул и ее школа в Казани. Обзор недели
Как провела корескую неделю Загитова и почему в ФФККР взбесились от списка на ОИ
На этой неделе комьюнити «фигурки» получило первые имена российских фигуристов для квалификации на Олимпиаду 2026, однако острая реакция ФФККР на инсайд дала пищу для размышлений – были ли вообще имена или просто утечка информации. А Загитова тем временем продолжает радовать одних и раздражать других уже из Сеула. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».
Состав на квалификацию ОИ. Что это было? Утечка информации или «крейзи-мысли»?
Самым громким инфоповодом нынешней недели стала, конечно же, информация об именах российских фигуристов, которые представят Россию на квалификации к Олимпийским играм. Отбор должен пройти в Пекине в сентябре.
В среду «Матч ТВ» выкатил информацию, полученную от своих источников, что на соревнованиях Россию представят: Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду. Среди спортивных пар будут отбираться Анастасия Мишина и Александр Галлямов. А женском одиночном катании якобы будет выступать Аделия Петросян.
В сообщении канала утверждалось, что решение по кандидату в отборе у мужчин будет принято по итогам финала Гран-при в Красноярске, который пройдет в феврале. Однако, в ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) отреагировали не только моментально, но и предельно жестко. Генеральный директор организации Александр Коган назвал этот инсайд сумасшествием.
«Бред сумасшедших комментировать никто не собирается. Списков просто не может быть! У нас впереди еще финал Гран-при. Мы до 28 февраля определимся со списками. Если у кого-то какие-то крейзи-мысли, пусть сами их публикуют», — сказал Коган «Чемпионату».
Читателям остается лишь принять версию одной из сторон и верить, либо «Матчу», либо ФФККР. Но один момент наталкивает на размышления. Откуда у телеканала такая подробная информация, что в Федерации еще не определились с кандидатом у мужчин. Не проще ли было предположить имя Дикиджи – самой логичной фигуры, а не мудрить в своем инсайде?
Смахивает на то, что в ФФККР не углядели за утечкой, а чтобы не расстраивать не прошедших в список, решили опровергнуть эту информацию. Никто не хочет, чтобы соперницы той же Петросян опустили руки и катались «для галочки» на ближайшем этапе Гран-при.
Сеульские танцы Алины Загитовой
Тем временем, Алина Загитова вновь дала повод обсудить свою фигуру среди поклонников и хейтеров. Нынешнюю неделю экс-фигуристка провела в столице Южной Кореи, Сеуле. Здесь она наделала целую коллекцию живописных фотокарточек в различных нарядах. В том числе она показалась и в традиционном корейском костюме под названием Ханбок. При просмотре снимков, спутать Загитову с коренной кореянкой не составит труда.
В Сеуле Алина устроила себе шоппинг, после чего, судя по всему, решила похвастаться покупками в неоднозначном видео. Уже прекрасно понимая, какой отклик будет в комментариях, Загитова решила показать свой новый танец в весьма спорном наряде. В начале видео она скидывает с себя голубой полушубок из искусственного меха, под которым предстает в корсете пастельных тонов, золотистых коротких бриджах и повязанном на поясе шелковом платке.
Воинствующие комментаторы по обе стороны лагеря незамедлительно принялись доказывать, «кринж» это или все-таки красивый танец в модном наряде.
«Очень сильно раньше болела за Алину. Такой скромняшкой была. А теперь вульгарная. Не могу даже лайк поставить из-за её вульгарности», - написала одна любительница фигурного катания.
«Не знаю, что потрясло больше. Вкус в одежде или бардак (нецензурное слово заменено редакцией«ТИ-Спорт») на заднем плане. Позор какой-то. Но фанатам и это, конечно, понравится» - написала другая.
«Девчонки приехали на несколько дней, каждая минута забита мероприятиями. Как им удобно, так и живут» - ответила поклонница Алины Загитовой.
Казанские катания и дифирамбы Авербуха в сторону Загитовой
А пока сама Алина Загитова пребывала в своем азиатском турне, на ее второй малой родине, в Казани на катке парка «Черное озеро» прошло уже традиционное шоу Ильи Авербуха Winter Fest с мастер-классами для всех желающих.
После того кульминации шоу с участием олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Анастасии Игнатьевой и Алексея Ускова основатель мероприятия Илья Авербух ответил на вопрос, как повлияет появление школы имени Алины Загитовой в Казани на развитие фигурного катания.
«Я думаю, что Татарстан известен многими вещами, но в том числе и масштабными, красивыми, значительными достижениями. Алина – олимпийская чемпионка, выдающаяся фигуристка. Одно ее имя может привлечь в спортивные школы сотни детей. Это, безусловно, важно. Я абсолютно уверен, что так и будет.
Конечно, есть много разных историй, сложностей. Но я уверен: в Татарстане, если говорят, что что-то будет, то это обязательно происходит», – отметил Авербух на фоне живописных иллюминаций «Черного озера».
Отметим, что сейчас проект находится на стадии проектных работ и поиска инвесторов. Алина Загитова уже заявила, что хотела бы принимать непосредственное участие в тренировочном процессе.
Фото на анонсе материала: соцсети Алины Загитовой