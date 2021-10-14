Кредиторы «Татфондбанка» дополнительно получат 1,3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит на расчеты с кредиторами «Татфондбанка» 1,33 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен до 52,17% от суммы установленных требований.

«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу денежных средств, полученных от реализации имущества банка, а также в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка», — поясняется в пресс-релизе.

Банк России отозвал лицензию у «Татфондбанка» в марте 2017 года, в апреле банк был признан банкротом. По программе страхования вкладов гражданам было перечислено 55,7 млрд рублей.

Кроме того, кредиторы заявили требования на общую сумму 170,8 млрд рублей. В том числе в реестр первой очереди включены требования на 71,1 млрд рублей, из них на сегодня выплачено 35,9 млрд рублей — 50,53 % от общей суммы. Требования третьей очереди составляют еще 79,4 млрд рублей.