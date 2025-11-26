Кредитный рейтинг молодежи в России продолжает падать

Молодые россияне продолжают терять кредитные баллы: средний рейтинг заемщиков до 25 лет в октябре 2025 года опустился до 614 баллов, снизившись на 27 пунктов за год и на 4 пункта за месяц, следует из обновленной статистики Объединенного Кредитного Бюро.

В то же время старшее поколение демонстрирует рост: у граждан старше 65 лет рейтинг увеличился до 751 балла и с июля держится на этом уровне.

Заемщики 25-45 лет показали снижение до 690 баллов, тогда как средний показатель для группы 45-65 лет вырос до 728 баллов. В целом средний кредитный рейтинг россиян остался на уровне сентября – 707 баллов. У женщин рейтинг составил 725 баллов, у мужчин – 689 баллов.

Наивысшие показатели традиционно у женщин старше 55 лет – 749-755 баллов, а самые низкие – у мужчин младше 25 лет (597 баллов), у юношей до 20 лет рейтинг падает в среднем до 583 баллов.