Кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 230 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 27% и на 1 октября составил 231 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на отчетную дату составил 201 млрд рублей, увеличившись на 12%.

Наибольший рост достигнут в корпоративном сегменте. Кредитный портфель юридических лиц подразделения за январь-сентябрь вырос на 45% и на отчетную дату составил 104,3 млрд рублей. Более половины корпоративного кредитного портфеля – 61,4 млрд рублей – приходится на предприятия крупного бизнеса, рост составил 81%. Портфель кредитов среднего и малого бизнеса достиг 42,9 млрд рублей, увеличившись за 9 месяцев на 13%.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов увеличился на 8% и на отчетную дату составил 74,2 млрд рублей. В сегменте крупного бизнеса портфель вырос на 15%, до 23,5 млрд рублей, среднего и малого бизнеса – на 6%, до 50,7 млрд рублей.

Кредитный портфель физлиц ВТБ в республике увеличился на 15%, до 126,7 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты – 79,8 млрд рублей (прирост с начала года – 12%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 39,5 млрд рублей (+23%), автокредитования – 5,3 млрд рублей (+12%).

Всего за январь-сентябрь жители региона оформили в ВТБ 44,3 тыс. кредитов на сумму 51,2 млрд рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Лидером по продажам являются кредиты наличными: рост составил почти 60%, до 23,5 млрд рублей. Существенно вырос объем автокредитования – на 54%, до 2,7 млрд рублей. Ипотечные займы выросли на 4%, до 25,1 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц за девять месяцев вырос на 14%, до 126,8 млрд рублей. Наибольший рост в сегменте сбережений продолжают демонстрировать инвестиционные продукты: за отчетный период портфель по ним вырос на 34%, до 48 млрд рублей. Портфель депозитов вырос на 5%, до 78,8 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина прокомментировала: «В условиях меняющегося рынка своей главной задачей мы видим обеспечение наших клиентов удобными и выгодными продуктами и услугами, отвечающими их потребностям и пожеланиям. В условиях пандемийных ограничений мы продолжаем поддерживать бизнес. Мы участвуем во всех льготных программах кредитования населения. В частности, в рамках госпрограмм по ипотеке, которые делают возможным приобретение собственного жилья для тысяч семей, в этом году выдано 7,3 млрд рублей».