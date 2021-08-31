Кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 208 млрд рублей

За первое полугодие 2021 года общий кредитный портфель ВТБ в Республике Татарстан увеличился на 14% и на 1 июля составил 208,7 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 9% и составил 196,4 млрд рублей.

Наибольший рост по итогам шести месяцев демонстрирует корпоративное направление. Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в республике увеличился с начала года на 21% и составил на отчетную дату 87,5 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты крупному бизнесу — 44,6 млрд рублей (прирост с начала года — 31%). Портфель кредитов среднему и малому бизнесу составил 42,8 млрд рублей (плюс 12%).

Ресурсный портфель клиентов-юрлиц подразделения увеличился с начала года на 13%, до 77,4 млрд рублей. Из них большая часть — 54,2 млрд рублей — приходится на средний и малый бизнес (плюс 13% за шесть месяцев) и 23,2 млрд рублей (плюс 13%) — на крупный.

Розничный кредитный портфель банка в республике с начала года вырос на 10%, до 121,3 млрд рублей. Наибольшую его часть составляют ипотечные кредиты — 76,5 млрд рублей (прирост с начала года — 7%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату достиг 37,7 млрд рублей (плюс 18%), автокредитования — 5 млрд рублей (плюс 2%).

По итогам первых шести месяцев ВТБ нарастил объемы кредитования населения на 39%, выдав татарстанцам 30 тыс. займов на сумму 32 млрд рублей. Основными драйверами роста стали кредиты наличными. За январь — июнь банк выдал свыше 21 тыс. потребкредитов на 14,2 млрд рублей, что почти в два раза выше, чем за аналогичный период 2020 года. В сегменте автокредитования выдано около 2 тыс. займов на 1,6 млрд рублей, что на 78% превышает результат прошлого года. Объем выдач ипотечных займов вырос на 10%, до 16 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц за полгода вырос на 7%, до 119 млрд рублей. Значительно увеличился за отчетный период портфель инвестиционных продуктов — плюс 23%, до 44 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Республике Татарстан, вице-президент банка Марьям Давлетшина прокомментировала: «Активность наших клиентов в использовании продуктов и услуг банка была простимулирована комфортными ставками по кредитам, в том числе — по государственным программам. До конца года мы нацелены на дальнейшее наращивание объемов бизнеса и усиление присутствия банка во всех сферах жизнедеятельности региона. Мы продолжим запускать инновационные сервисы для предприятий и населения, а также планируем открыть два современных офиса нового формата в городах республики».