Кредитные организации принесли бюджету Татарстана почти вдвое больше налогов

Кредитные организации принесли бюджету Татарстана за январь-май 2024 года в 1,8 раза больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сказала замглавы Минфина РТ Алла Анфимова.

«Наиболее значительный рост за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в кредитных организациях. Рост составил 1 млрд 778 млн рублей или в 1,8 раза, в машиностроении – 652 млн рублей (рост на 28%), в лизинговых компаниях 263,8 млн рублей (в 1,8 раза), в страховых компаниях – 29,8 млн рублей (рост на 34,3%), в торговых центрах и сетях магазинов 96 млн рублей», – сказала Анфимова.

Фото: презентация Минфина РТ

В некоторых отраслях экономики наблюдается снижение налога на прибыль. Снижение отмечается в нефтегазовом комплексе, а также в химическом и нефтехическом производстве.

При этом компании нефтедобычи, газодобычи обеспечили наибольший процент налоговых поступлений по налогу на прибыль в разрезе отраслей за пять первых месяцев 2024 года.