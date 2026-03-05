news_header_top
Общество 5 марта 2026 11:51

Кредитные каникулы распространят на защитников российского приграничья от украинских атак

Президент России Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на тех, кто участвовал в отражении атак украинских диверсантов в приграничных районах России. Погибших при выполнении этих задач предлагается освободить от кредитных обязательств. Соответствующее поручение дано по итогам встречи с членами Совета по правам человека, документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству предстоит подготовить изменения в законодательство, которые обеспечат распространение кредитных каникул на участников специальной военной операции, выполняющих или выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженных провокаций на государственной границе и в субъектах РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Кроме того, Президент поручил предусмотреть прекращение кредитных обязательств для погибших или умерших при выполнении этих задач.

