Кредитные каникулы для татарстанцев-участников СВО: кому они положены и как их получить?

Те, кто попал под частичную мобилизацию или уехал в зону СВО добровольцем, имеют право на получение кредитных каникул от банков. Как оформить кредитные каникулы, кому помимо военнослужащих они положены и как во время их действия насчитают проценты по ипотеке, разъяснили в Центральном банке России.

Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Главное условие – кредит должен быть взят до мобилизации или начала участия в СВО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кому положены кредитные каникулы

Каникулы позволят военнослужащему, который брал кредит или заем, временно приостановить платежи. Это касается всех потребительских кредитов и займов, в том числе ипотеки и выплат по кредитным картам. Размер задолженности, а также количество займов не имеют значения.

Справка

Закон по предоставлению кредитных каникул принят Государственной Думой 28 сентября 2022 года и направлен для регистрации в Совет Федерации. Он предназначен для граждан, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции взяли ипотеку, любой потребительский кредит или заем.

Главное условие – кредит должен быть взят до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Кредитные каникулы не могут начинаться ранее даты начала мобилизации – 21 сентября 2022 года, а по кредитным картам – ранее даты обращения с требованием о каникулах.

Каникулы предоставляются на срок службы по мобилизации, контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Этот срок может быть продлен на некоторое время. Например, пока заемщик находится в стационаре на излечении от ранений, травм или заболеваний, полученных во время службы.

Каникулы распространяются на кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями, которые были мобилизованы или участвуют в СВО как добровольцы.

Банки и ломбарды не имеют права отказать в предоставлении кредитных каникул. Но только если заемщик проходит по законным критериям.

Каникулы предоставляются и индивидуальным предпринимателям, которые были мобилизованы или участвуют в СВО как добровольцы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто имеет право на кредитные каникулы

Участники специальной военной операции, а также члены их семей по взятым ими ранее кредитам и займам*;

военнослужащие, мобилизованные в Вооруженные силы;

военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту, а также в войсках Национальной гвардии;

сотрудники спасательных воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне»;

сотрудники пограничной службы, находящиеся на территории России и обеспечивающие проведение специальной военной операции;

добровольцы.

* Под членами семьи военнослужащего подразумеваются супруга или супруг, несовершеннолетние дети и лица, находящиеся на их иждивении. А также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения этого возраста. Дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.

Как оформиться и куда подать документы

Кредитные каникулы не предоставляются автоматически, только по заявлению заемщика – участника СВО. Заявку можно подать лично, придя в отделение банка. Также у большинства крупных банков можно оформить кредитные каникулы, оставив заявку в личном кабинете на официальном сайте.

Обратиться в банк можно в любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года. Прервать кредитные каникулы (вернуться в график платежей) можно в любой момент — достаточно уведомить об этом кредитора (банк). А можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи. Они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов, разъяснили в Центробанке России.

Можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи. Они пойдут на погашение основного долга Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как передать документы об участии в СВО своему банку?

Передать документы мобилизованный может вместе с обращением, подтверждающим его участие в специальной военной операции. Но если он не смог предоставить документы в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор вправе самостоятельно запросить их в Министерстве обороны либо в другом ведомстве.

Также банк может запросить эти документы напрямую у мобилизованного. В этом случае он, как заемщик, обязан предоставить документы не позднее окончания льготного периода, иначе каникулы аннулируют. Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство, например свидетельство о браке.

Банк рассмотрит требование о кредитных каникулах в течение 10 дней, а затем уведомит заемщика о том, что ему предоставлены каникулы, либо сообщит об отказе. Если заемщик не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления. Банк или другой кредитор направит заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.

Просрочка во время кредитных каникул

Без паники! Если просрочка по кредиту уже была и вам начислили неустойку, штраф или пени, на время каникул их заморозят. То есть они не будут расти. После окончания каникул их нужно будет заплатить. При этом не подлежат уплате неустойка, штраф или пени, начисленные в период с 24 февраля 2022 года, до вступления в силу закона о кредитных каникулах, по кредитам и займам.

Важно: банк не имеет права продать квартиру или машину военнослужащего, которые находятся у него в залоге. Пока каникулы продолжаются, исполнительное производство приостанавливается, даже если оно уже было начато.

Банк не имеет права продать квартиру или машину военнослужащего, которые находятся у него в залоге Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проценты по кредитам, ипотеке: как с ними бороться?

В период кредитных каникул проценты по долгу продолжат начисляться, но по другим условиям. По потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита на дату обращения за каникулами. Эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал. Их можно посмотреть на официальном сайте Центрального банка России.

По ипотечным кредитам и займам проценты будут начисляться по ставке, определенной договором. Но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме, то есть с каждым платежным периодом (месяцем) база для начисления процентов уменьшается. При этом не уплаченные за время кредитных каникул платежи заемщик должен будет впоследствии внести после платежей, которые были предусмотрены первоначальным графиком.

Как платить после окончания кредитных каникул?

По ипотеке, потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как минимум на время каникул. После окончания льготного периода размер периодических платежей останется прежним. Банк или другой кредитор направит заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул. А также стоит помнить, что они не влияют на кредитную историю и не могут ее испортить.

После окончания льготного периода размер периодических платежей останется прежним Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если участник СВО погибнет, что будет с его кредитом?

В случае гибели военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы, его долг спишут. Кредиты и займы членов его семьи в этом случае также будут списаны.