Кредит в кармане: клиенты Банка Казани смогут получить решение по кредиту в онлайн-режиме

Получите онлайн-решение по Вашему кредиту в мобильном приложении Банка Казани без посещения офиса.

Время клиента – главная задача в стремлении сделать банковские сервисы удобнее и проще. С этой целью в мобильном приложении Банка Казани появилась возможность получить решение по кредиту в онлайн-режиме без посещения офиса. Просто оставьте заявку и получите результат за пару часов.

Все данные в форму заявки подтягиваются автоматически, необходимо только заполнить пару недостающих полей. Подача заявки займет не более 3 минут. Все общение с Банком, включая обмен документами, осуществляется онлайн. Решение по кредиту отображается в заявке на главном экране приложения со всеми условиями кредитования.

Подавайте заявку на кредит и узнайте решение, не выходя из дома.

Скачать мобильное приложение Банка Казани можно в App Store и Google Play.

За подробностями всегда можно обратиться в WhatsApp или по телефону 8 (800) 77-518-77.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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