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Экономика 9 октября 2024 12:47

Кредит под залог интеллектуальной собственности хотят получить 18 компаний РТ

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В Татарстане 18 компаний направили заявки для получения кредита под залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на четвертом заседании Госсовета РТ.

«Есть конкретные примеры, когда под залог интеллектуальной собственности профинансирован ряд инвестиционных проектов. Работа требует соответствующего взаимодействия с Роспатентом. Все эти вопросы отработаны. На сегодня уже около 18 компаний направили нам заявки. По всем этим заявкам работа будет проведена», – рассказал глава Минэкономики республики.

Шагиахметов отметил, что на рынке есть востребованность в обеспечении залогом результатов интеллектуальной деятельности.

#интеллектуальная собственность
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