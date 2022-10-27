Кредит по шариату: В Татарстане обсудили принципы исламского банкинга

Исламский банкинг доступен для всех жителей России независимо от вероисповедания. Об этом на круглом столе, посвященном партнерским финансам заявила председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева.

«Сегодня очень серьезная задача, чтобы общественные советы работали активно, участвовали в делах ведомств и могли обсуждать актуальные вопросы. Для нас важно, чтобы обо всем, что делается в республике по исламскому банкингу, знала большая часть гражданского сообщества», – сказала она.

По словам Валеевой, у республики есть все возможности для внедрения инструментов исламского банкинга. «Татарстан к этому готов и расположен больше других. У нас есть желание работать в этом направлении. Очень важно снять некие сомнения, потому что люди думают, что “исламская ипотека” только для мусульман. Она для всех. Просто по своим законам», – отметила она.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР) Талия Минуллина напомнила, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению исламского банкинга.

«У нас начался прорыв, потому что законопроект об организации партнерского финансирования находится “на выходе”. Он предполагает пилотную реализацию проекта в четырех регионах России: Татарстане, Чеченской Республике, Дагестане и Башкортостане, в 2023-2025 годах. Предполагается освобождение ряда операций партнерского финансирования от налога на добавленную стоимость и на прибыль», – сказала Минуллина.

Глава АИРа уточнила, что если пилотный проект окажется успешным, то он будет масштабирован по стране. «У нас на рынке действуют продукты исламской ипотеки, дозволенные акции, скрининг акций по нормам ислама и инвестиционные инструменты, также есть рассрочка на покупку транспортных средств. Все это финансовые услуги по нормам шариата, которые оказываются на территории всей страны. Надо сказать, что Татарстан в этом плане продвинулся неплохо. Мы имеем большое количество организаций, которые предоставляют их», – заметила она.

Руководитель отдела дагвата Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ахмад Абу Яхья рассказал, что мусульманам запрещено брать процентный кредит, но разрешено оформлять рассрочку.

«Исламская экономика как дисциплина сложилась в XX веке. Надо понимать, что значительная часть традиционных банковских продуктов разрешена мусульманам. То есть мусульманин, например, может открыть дебетовую карту. Просто достаточно создать альтернативу продуктам, которые недозволены шариатом», – поделился он.

В заключение он добавил, что исламские финансы – альтернативные продукты и требуют специальных знаний, поэтому их должны разрабатывать экономисты, финансисты в тесном сотрудничестве с теологами. «Один пункт в огромном договоре может сделать его с точки зрения шариата недействительным. Очень важно, чтобы их составляли специалисты», – заключил он.