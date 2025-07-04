Кредит на 5 млн за «Москвич» с пробегом: семья из РТ рассказала, как их развел автосалон

Кредит в 58 тысяч рублей в месяц на 8 лет – в такую кабалу попали супруги Гариновы. Они хотели обзавестись новым автомобилем и сами не поняли, как остались без своей старой машины и с неподъемным для них кредитом. Подробности истории в репортаже «Татар-информа».





Супруги Гариновы хотели обзавестись новым автомобилем и сами не поняли, как остались без своей старой машины и с неподъемным для них кредитом

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы увидели рекламу в интернете – было написано, что “Ладу XRay” продают за 600 тысяч рублей»

Супруги Сергей и Елена Гариновы считают себя жертвами мошенников – покупка автомобиля обернулась для них крахом семейного бюджета. Семья со среднестатистическим доходом теперь должна отдавать каждый месяц по 58 тысяч рублей – это больше половины их ежемесячного дохода. Учитывая, что они воспитывают 16-летнюю дочь, которая в этом году планирует поступать в институт, сумма на жизнь для них остается катастрофически маленькая.

«Мы увидели рекламу в интернете – было написано, что “Ладу XRay” продают за 600 тысяч рублей. Мы предварительно созвонились с автосалоном и на следующий день поехали за машиной. В салоне, кроме нас, других покупателей не было. Машина стояла только одна – “Москвич”. Ценника рядом не было», – рассказывает Сергей Гаринов.

Во время общения с менеджером выяснилось, что машина, которую они хотели взять, при полной комплектации будет стоить дороже – 1,7 млн рублей, вспоминают Гариновы.

«Они начали объяснять нам, что это машина не салона, а банка и цена на сайте указана старая. Потом уже мы поняли, что этими низкими ценами они просто заманивают», – объяснила Елена.

«Рыночная цена нашей машины – 800 тысяч рублей, нам же оценили ее только в 400 тысяч»

Супругам стали предлагать другой автомобиль – «Москвич», который стоял в салоне, – по мнению менеджеров, он был идеальным вариантом для нас, рассказывают Гариновы.

«Нам сказали, что он стоит 2,5 млн рублей, сказали, что он намного лучше той машины, которую изначально выбрали мы. Цены на “Ладу” мы знали, потому что заранее почитали про эту машину, а про “Москвич” не знали ничего, не знали, сколько он стоит на самом деле. Оказалось, что даже при самой полной комплектации рекомендованная стоимость производителя составляет 1,9 млн рублей», – возмущается Елена.

Рекомендованная производителем стоимость «Москвича» в полной комплектации составляет 1,9 млн рублей Фото: mos.ru

Менеджер кредитного отдела автосалона дала Сергею бланк – в нем были прописаны ответы, которые нужно было продиктовать сотруднику банка по телефону. Сведения о доходах, расходах и прочее.

Сергей и Елена ответили менеджерам автосалона, что подумают, – все зависит от кредитной ставки, которую им предложат.

«Нашу машину мы хотели сдать в трейд-ин. Нам сказали, что надо сразу подписать договор на трейд-ин, чтобы машину оценили и чтобы впоследствии салон мог предложить банкам первоначальный взнос. Они сказали, что договор трейд-ин будет фиктивным и, если нам не понравятся условия банка, мы его аннулируем. Рыночная цена нашей машины составляла 800 тысяч рублей, нам же оценили ее только в 400 тысяч рублей», – рассказывает Сергей.

«58 тысяч рублей в месяц под 29,9% годовых на 8 лет»

Банки прислали им ответ – насчитали платеж в 58 тысяч рублей в месяц под 29,9% годовых на 8 лет.

«Мы сразу сказали, что отказываемся, – для нас это неподъемная сумма. Но кредитные менеджеры стали нас успокаивать, говорить, что через два месяца мы сможем прийти сюда же и сделать рефинансирование, даже рассчитали платеж вплоть до копеек, сказали, что будет ставка 11%. Я спросила: “Точно будет такой платеж?” Они заверили, что сомневаться я не должна», – рассказывает Елена.

Гариновы решили подумать и уже собирались домой, но их остановили.

«Мы приехали в салон в два часа дня, они продержали нас до 11 вечера. Мы были уже уставшими и измотанными. Нас загрузили большим объемом информации, и казалось, что мы уже ничего не понимали. Когда мы собирались уходить, нам вдруг сказали: “А на чем вы поедете? Вы машину свою уже по трейд-ину отдали. Если сейчас ее заберете, мы на вас заявление напишем за угон”. Мы так опешили – они ведь говорили изначально, что договор фиктивный и, если мы откажемся, машину вернут», – говорит Сергей.

«Нашу старую машину оценили дешевле, новый автомобиль продали дороже и плюс навязали страховку и дополнительные услуги, которые уже были включены в стоимость кредита» Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

«Мы живем в селе Высокая Гора, а салон находится на улице Васильченко в Казани – путь неблизкий. Была ночь, мы дико уставшие. Что делать, уже не знали, и решили согласиться на покупку. Через несколько дней мы поняли, что нас развели. Нашу старую машину оценили дешевле, новый автомобиль продали дороже и плюс навязали страховку и дополнительные услуги, которые уже были включены в стоимость кредита. Мы оказались в минусе на 1,1 млн рублей, да еще и с кредитом. За 8 лет нам надо будет отдать 5,5 млн рублей», – поделилась Елена.

«Выгодная» страховка, скидка и помощь на дорогах

Также супругам навязали дополнительные услуги стоимостью в 200 тысяч рублей, об этом они узнали, когда уже подписали договор. Страховка якобы шла по акции «Лови выгоду»: берешь страховку – тебе делают скидку на машину в 280 тысяч рублей. Покупатель якобы остается в плюсе. Но учитывая, что стоимость новой машины и так завышена как минимум на 600 тысяч рублей, никакой выгоды для покупателя нет.

На этом обман со страховкой не закончился – Гариновым сказали, что вместе с ней у них будет возможность в течение пяти лет пользоваться услугами эвакуатора, помощью на дорогах, юридической поддержкой и прочим. Потом уже оказалось, что это обычная автостраховка без услуг, которые обещали супругам, и действует она всего 10 месяцев.

Банки насчитали платеж в 58 тысяч рублей в месяц под 29,9% годовых на 8 лет Фото: © «Татар-информ»

На следующий день супруги одумались, позвонили в банк с просьбой вернуть кредит, им ответили, что сделать это можно будет только через салон.

«Потом мы узнали, что такой же, как у нас, “Москвич” с полной комплектацией стоит 1,9 млн рублей. Мы стали звонить в разные банки, и в каждом нам говорили, что рефинансирование можно сделать только через полгода и ставка будет ниже только на 4%. Тогда мы поняли, что нас обманули», – вспоминает Елена.

«Среди купленных отзывов есть настоящие, оставленные обманутыми клиентами»

Уже потом Гариновы стали читать отзывы о компании в Сети.

«Хороших отзывов было много, но все они из разряда “Чисто, аккуратно, вежливый персонал”. Разве, когда покупаешь автомобиль, это самое главное? И если пройти в профиль того, кто оставил отзыв, видно, что этот же человек в этот же день якобы был еще в нескольких салонах и тоже купил там машину и везде оставил положительные отзывы, – это значит, что отзывы у салона купленные. Если искать дальше, то где-то среди купленных отзывов есть настоящие, оставленные обманутыми клиентами», – рассказывает Елена.

Роковой ошибкой стало то, что Сергей, подписывая договор о покупке, указал, что машину берет для коммерческих целей, – так попросили указать в салоне, при этом в договоре специально оставили графу, чтобы была возможность прописать эту фразу ручкой. В дальнейшем именно этот факт сделал невозможным вернуть покупку. Это уже ему объяснил юрист, к которому они с супругой обратились за консультацией.

Супруги обратились за помощью в юридическую компанию, обнадеживать их не стали, сообщили, что шансы добиться справедливости равны 50%. С такими делами там уже сталкивались много раз и прекрасно знают схему, по которой работают автосалоны.

Супруги обратились за помощью в юридическую компанию Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Менеджер, заключая договор, использовал доверенность, в которой указаны неверные данные»

«Как правило, первым делом люди бегут в полицию и пишут заявление о мошенничестве. Но проблема в том, что доказать факт преступления и добиться возбуждения уголовного дела в этом случае очень сложно. Для того, чтобы завели дело, нужно доказать тот факт, что обвиняемый изначально имел умысел обмануть, а это непросто», – рассказал заместитель генерального директора юридической компании «Правовая столица» Вадим Холкин.

Юрист добавил: если пострадавших будет больше, тогда шанс на то, что сотрудников автосалона привлекут к уголовной ответственности, значительно возрастет.

Как стало известно из отзывов реальных покупателей в Сети, с компанией уже судятся недовольные покупатели.

Вадим Холкин действия салона оценивает как предоставление некачественной услуги с предоставлением неверной информации. Но все это нужно доказать. Автосалону уже отправлена досудебная претензия, также написано заявление в Роспотребнадзор.

«Автомобиль продавался как новый, но пробег на нем был почти тысяча километров. К тому же менеджер использовал доверенность, заключая договор, в которой указаны неверные данные – паспорт у него выдан в Татарстане, а в доверенности указано, что в Башкортостане», – объяснил юрист.

Автосалону уже отправлена досудебная претензия, также написано заявление в Роспотребнадзор Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«На сайте указана цена автомобиля и условия продажи, но на деле этого автомобиля в салоне никогда не было»

Вадим Холкин рассказывает, что встретил этого же менеджера в другом автосалоне, – он, как выяснилось, работает в разных местах. Не только этот молодой человек, но и другие сотрудники салона везде используют одну и ту же тактику.

«Есть стандартная схема – на сайте указана цена автомобиля, условия продажи и кредитования, но на деле этого автомобиля в салоне нет и никогда не было. То есть ты идешь смотреть одну машину по определенной цене, а тебе предлагают совершенно другую и по цене значительно выше. Это называется агрессивная продажа», – объясняет Вадим Холкин.

В таких салонах, как правило, начинают предлагать «супервыгодные» акции – так Гариновы оформили ненужную им страховку.

«Каждый раз менеджеры говорят, что эта акция заканчивается уже завтра. Начинают объяснять, насколько она выгодная. При этом говорят, что если услугу взять, то будет сделана скидка на автомобиль. На деле же оказывается, что цена машины завышена настолько, что даже предложенная скидка не снижает ее до уровня, максимально предложенного официальным дилером. Условия для покупателя создаются заведомо кабальными, то есть невыгодными. Здесь налицо нарушение прав потребителей. Информация должна доводиться доступно и надлежащим образом», – рассказывает он.

Если бы Гариновы заранее знали, что автомобиль имеет пробег, что цена на него завышена, страховка, которую им навязали, не содержит тот перечень услуг, о которых говорили в автосалоне, что кредит им никто не рефинансирует, – конечно же, они бы не согласились на эту сделку, объясняет юрист.

«Эти автосалоны, работая много лет, юридически развиваются и продумывают разные лазейки. Они просят покупателей прописать в договоре, что автомобиль покупается в коммерческих целях. Дело в том, что закон о защите прав потребителей распространяется на отношения потребителя и продавца, только когда потребитель покупает товар в личных целях», – отметил Вадим Холкин.

В суде доказать, что машина покупалась в личных целях, возможно, но нужны будут доказательства, добавил он.

Гариновым обещали, что после рефинансирования ежемесячный платеж будет 25 000 рублей, ставка снизится до 11% Фото: © Нина Зотина / РИА Новости

«Рефинансирование ни один банк не проводит через два месяца после оформления кредита»

«Что касается кредита, то рефинансирование, как показывает практика, ни один банк не проводит через два месяца после оформления кредита. Кроме того, Гариновым обещали, что после рефинансирования ежемесячный платеж будет 25 000 рублей, ставка снизится до 11%. Такой процент сейчас не предлагает ни один банк, так как ставка Центробанка равна 21%. Ниже этой ставки банк не может предложить», – объяснил он.

В автосалоне же просто развели руками – мол, все легально, никто вас не обманывал и подписи вы везде поставили добровольно. После того как от автосалона потребовали официальный письменный отказ, им предложили провести диагностику.

«Диагностика нам не нужна была, так как суть претензии была в предоставлении недостоверной информации, а не в том, что в автомобиле имеются неисправности. Нам нужен был официальный ответ от автосалона, чтобы в случае отказа обратиться в суд. Мы решили согласиться на диагностику. Автомобиль у моих доверителей забрали еще в начале июня, диагностику провели, но ответа, так же как и ответа на претензию, не поступило», – говорит Вадим Холкин.

«Я же говорила, что не смогу столько платить!»

Все вместе мы отправились в автосалон. На этот раз в выставочном зале находилось с десяток машин. Гариновы сразу узнали менеджера, который их обслуживал, но он не стал отвечать на вопросы и перенаправил к старшему менеджеру.

Старший менеджер общался холодно, без лишних эмоций, отвечал на все вопросы после согласования с руководством. Периодически уходил, чтобы сделать звонок. Пока он согласовывал свои ответы, мы подошли в кредитный отдел. Старший менеджер заявила – Гариновым никто не обещал, что кредит рефинансируют.

В автосалоне заявили: Гариновым никто не обещал, что кредит рефинансируют Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Это была только рекомендация», – ответила сотрудница кредитного отдела.

На вопрос о том, может ли быть ставка потребительского кредита меньше, чем ставка Центробанка, ответила коротко: «Я не знаю».

У Елены начали сдавать нервы. Она стала кричать: «Вы же мне сказали, что это точная информация, что кредит будет меньше! Я же говорила, что не смогу столько платить!»

Но никакой реакции не последовало.

Главный менеджер автосалона тоже пытался сохранять спокойствие, хотя скрыть тревогу у него не получалось – тремор рук и беспокойный взгляд выдавали его. От всех претензий он отнекивался и отвергал факт того, что клиенты салона были введены в заблуждение.

На наш вопрос о том, когда будет дан ответ от компании на претензию, молодой человек сообщил, что ответ уже есть: причин для расторжения сделки нет. Но письменный ответ компании предоставить отказался.

«Ждите, придет по почте», – коротко отрезал он.

«Мы и старую машину потеряли, и новую потеряем, получается»

Вдруг сотрудница банка предоставила тот самый письменный ответ, который мы так ждали. В документе было указано, что помимо того, что диагностика не выявила никаких нарушений, так компания запросила еще и 10 тысяч рублей с Гариновых за ее проведение.

Ушли мы из автосалона, так и не получив внятных ответов на вопросы. Сейчас Гариновы надеются, что другие недовольные клиенты салона откликнутся и вместе им удастся восстановить справедливость. Не угасает и вера на успех решения вопроса в судебном порядке силами юриста. А если нет – супруги хотят вернуть «Москвич» банку, так как кредит брался в залог. Правда, гарантии нет, что с реализации автомобиля банк сможет выручить сумму, способную покрыть кредит, ведь машина покупалась по завышенной цене.

«Мы и старую машину потеряли, и новую потеряем, получается, но нам деваться некуда – платить 58 тысяч в месяц мы не сможем», – заявила Елена Гаринова.