Кредит для бизнеса в Банке Казани ниже на 2%

Банк Казани снизил ставки по кредитам для бизнеса на 2%. А узнать о положительном решение можно всего за 8 часов с помощью сервиса ХОЧУКРЕДИТ.РФ.

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Взять кредит можно сроком до 7 лет на сумму от 300 тысяч рублей. В зависимости от задач бизнеса вы можете подобрать кредит для развития своего дела, финансирования текущей деятельности или исполнения контракта, пополнения оборотных средств и предоставления госгарантий в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ. Ознакомьтесь с подробными условиями кредитных программ на сайте.

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