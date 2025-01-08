Креативные индустрии, флаг и новые границы: какие законы ждать от Госсовета Татарстана

В последнюю сессию 2024 года Госсовет РТ утвердил примерный план работы на 2025 год. В него вошли законопроекты, которые планируется внести в парламент республики и Госдуму в этом году. Некоторые инициативы направлены на приведение республиканских законов в соответствие с федеральным законодательством. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Парламентариям Татарстана вместе с депутатами Госдумы предстоит разработать сразу несколько законодательных инициатив

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутаты разработают законодательные инициативы по поручению Раиса РТ

Парламентариям Татарстана вместе с депутатами Госдумы предстоит разработать сразу несколько законодательных инициатив. Эта работа включена в план мероприятий по исполнению послания Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Cовету.

«Раисом Татарстана в послании даны конкретные поручения парламенту республики по разработке законодательных инициатив по отдельным злободневным вопросам», – сообщал ранее заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Речь идет о законодательных инициативах по ужесточению ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и по оказанию материальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел.

Кроме того, должны будут появиться инициативы по усилению административной ответственности в части пребывания иностранцев или лиц без гражданства в России и регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых они трудоустраиваются, а также об аннулировании патента иностранного гражданина за нарушение условий трудового договора.

По инициативе городского совета Набережных Челнов планируется внести в Госдуму федеральный законопроект, касающийся изменений в законе о защите прав потребителей. Им предлагается устанавливать по решению муниципальных властей режим работы продавцов в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах и пристроях к ним.

Еще один федеральный законопроект, который разработал Татарстан, связан с регулированием производства и оборота алкогольной продукции. В частности, горсовет Автограда предлагает отнести производство пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи к лицензируемым видам деятельности.

С 1 марта начнет действовать федеральный закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним Фото: © «Татар-информ»

Парламентарии снова рассмотрят законопроект о запрете продажи энергетиков детям

С 1 марта начнет действовать федеральный закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним. Для подтверждения возраста продавцам разрешается требовать у покупателя соответствующий документ.

По этому федеральному закону регионы могут устанавливать запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, где проводится образовательная, медицинская деятельность, а также работа в области культуры, физкультуры и спорта.

Кроме того, законами субъектов РФ могут быть установлены ограничения времени и мест продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические.

Согласно закону, регионы также вправе ограничивать продажу таких напитков в местах, где собирается большое количество людей во время проведения публичных мероприятий.

Татарстанское законодательство будет приведено в соответствие с федеральным законом. Из республиканского документа планируется убрать положение о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, поскольку это правило сейчас установлено федеральным законом. Законопроект должен внести в парламент Комитет по социальной политике в первом квартале.

В парламент может поступить законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в РТ» Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане создадут условия для развития креативных индустрий

В первом квартале в парламент может поступить законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий в РТ». Его инициатором выступило Правительство республики.

«Законопроект направлен на создание условий для самореализации граждан на основе использования творческого и интеллектуального потенциала, повышение уровня занятости в сфере креативных (творческих) индустрий», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно документу, креативные индустрии разделены на несколько видов. Первое – индустрии, основанные на историко-культурном наследии. Сюда входят народные художественные промыслы, ремесла, деятельность галерей, производство продукции с использованием изображений музейных предметов.

Второе – индустрии, основанные на произведениях литературы и искусства. Это, например, издательская и исполнительная деятельность. Последняя подразумевает работу артистов и режиссеров.

Третье – индустрии, основанные на информационно-телекоммуникационных технологиях. Это касается создания компьютерных игр и видеоигр, рекламы, рекламной деятельности, аудиовизуального сервиса, а также деятельности СМИ и сферы связей с общественностью.

Четвертое – индустрии, основанные на прикладном творчестве. Их работа основана на создании и производстве одежды, аксессуаров, декоративно-прикладном и сценографическом искусстве. Сюда же относятся сферы дизайна, архитектуры и гастрономии.

Предполагается, что будут созданы условия для популяризации культурных достопримечательностей и туристских продуктов, а также для продвижения местных, региональных и общероссийских товарных знаков, созданных в республике.

Предусмотрено также создание единого реестра организаций креативных индустрий, которые ведут деятельность в Татарстане.

В связи с принятием федерального закона депутаты Татарстана рассмотрят вопрос об установке государственного флага республики на всех образовательных учреждениях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Флаг Татарстана может появиться на всех образовательных учреждениях

Республиканский закон о государственных символах планируется привести в соответствие с федеральным законодательством. Для этого парламентский Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению подготовит к нему соответствующие изменения. Законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент в третьем квартале.

Федеральный конституционный закон обязывает устанавливать государственный флаг России на зданиях или территориях всех образовательных организаций, а не только школ.

По республиканскому закону государственный флаг РТ должен быть постоянно установлен только на зданиях школ или на их территориях. В связи с принятием федерального закона депутаты Татарстана рассмотрят вопрос об установке государственного флага республики на всех образовательных учреждениях.

Немало законопроектов должно поступить в Госсовет в части изменения границ населенных пунктов муниципальных районов Фото: © «Татар-информ»

В четырех районах потребуется изменить границы

Немало законопроектов должно поступить в Госсовет в части изменения границ населенных пунктов муниципальных районов.

Это касается Балтасинского района, где планируется изменить границы Норминского и Сосновского сельских поселений, а также поселка городского типа Балтаси. Кроме того, изменение границ предполагается в Арске и Старокырлайском сельском поселении Арского района.

Еще один законопроект связан с упразднением села Бутинское лесничество и поселка Хазовка Альметьевского района. Соответственно будут меняться границы и этого муниципалитета.

Упразднить также предложат поселки железнодорожного разъезда Корса Арского района и Саз-Тамак Кукморского района. В связи с этим будут уточняться границы этих двух районов.

И, как обычно, в четвертом квартале Раис Татарстана внесет в Госсовет законопроект о бюджете республики на ближайшие три года.