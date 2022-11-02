«Креативная Казань»: в «Штабе» выяснили, как фестивали влияют на имидж города

В резиденции креативных индустрий «Штаб» прошла дискуссия, где казанцы обсудили, как творческие фестивали формируют культурный облик Казани. О том, как за последние годы подобные мероприятия привлекли потоки туристов, создали имидж столицы республики, а главное – заинтересовали самих татарстанцев, – в репортаже «Татар-информа».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мне тяжело выделить знаковые культурные события прошедших лет, ведь Казань на фестивали была очень богата. Новеньким для меня был музыкальный фестиваль AWAZ, который собрал новые имена, контекст и необычный формат. Организовывать фестивали очень сложно, однако я считаю, что межкультурный обмен, особенно в области искусства, необходим. Это главный критерий развития городской среды», – отметил основатель и куратор фестиваля медиаискусства NUR Рашид Османов.

Современная городская политика всё больше концентрируется на формировании имиджа города. Так, каждый российский регион хочет иметь свой образ, которое сможет привлечь туристов, а также удовлетворить его экономические и социальные потребности, в том числе за счет проведения массовых культурных мероприятий – фестивалей.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Мы никогда не ставим цель получить доход от туристов, мы делаем фестивали в первую очередь для самих горожан. У нас порядка 30 общественных пространств, каждое из которых рассчитано на жизнь города изнутри. При этом фестивали и иные мероприятия культурной направленности проходят раз в три недели – не успел отгреметь один концерт, уже проходит другой», – рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова.

По ее словам, Казань богата на яркие проекты: музыкальный вечер «Октава», фестиваль культуры народов Поволжья «Итиль», «Гриль-фест», городская традиция «Милли кием», фестиваль мороженого, дизайна и цифрового искусства и ряд других мероприятий, на которые стекаются тысячи гостей не только с Татарстана, но и других регионов страны

«В этом году мы поставили для себя абсолютный рекорд – на Дне молодежи побывали более 127 тыс. человек из 47 регионов России. Это говорит о том, что программа была интересна не только нашим ребятам из Татарстана. Поэтому сегодня наше желание – выйти на уровень всероссийских и международных мероприятий. У нас все только впереди», – поделилась директор экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова.

Она отметила, что благодаря фестивалям и городским культурным мероприятиям за последние несколько лет Казань зарекомендовала себя как точка постоянного притяжения развлекательно-образовательных событий. Так, на Дне города побывало более 65 тыс. гостей, а на фестивале медиаискусства NUR – 72 тыс. человек из 26 городов России.

Фото: скриншот презентации.

Помимо обсуждения отгремевших фестивалей, спикеры и участники дискуссии говорили и об отмене новогодних мероприятий, которые оказывают особенное влияние на событийную экономику Татарстана. Ведь ежегодно зимнюю культурную программу в Казани посещают более 500 тыс. человек.

«Сейчас идет обсуждение об отмене зимней программы. Если честно, я не понимаю, как можно лишить своего ребенка празднования Нового года, ведь я сама, уже будучи взрослой, с детским упоением жду Деда Мороза со сладким подарком. Мне неважно, кто его купит и подарит мне. Главное – ощущение новогоднего волшебства и чуда», – подчеркнула Мария Крюкова.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В завершение дискуссии гости и спикеры пришли к мнению о том, что сегодня фестивали не только создают социальную инфраструктуру, но и оживляют культурную жизнь Казани. Помимо этого, фестивали становятся пространством для встречи и коммуникации горожан, туристов и создателей культурных мероприятий.