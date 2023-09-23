«Креатив — вторая нефть»: в Казани стартовал фестиваль «Город — RE'ACTOR»

В столице Татарстана стартовал фестиваль креативных индустрий «Город — RE'ACTOR», где будут представлены работы творческих молодых людей из республики. Он пройдет на трех площадках: экстрим-парк «УРАМ», ДК Химиков и арт-пространство Werk.

«RE'ACTOR работает уже три года и активно набирает обороты. Здесь мы собираем креативную, нестандартно мыслящую, яркую и талантливую молодежь, которая проявляет себя в разных направлениях: и мода, и фото, и дизайн, и многие другие направления. Для нас как для органов государственной власти крайне важно развивать и поддерживать их. Мы видим, что с каждым годом заинтересованных и вовлеченных ребят становится все больше», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Основной площадкой фестиваля станет экстрим-парк «УРАМ», где пройдет образовательный блок и дискуссионная программа от приглашенных российских экспертов в сферах креативных индустрий, музыкальная программа, маркет и мастер-классы от резидентов этого и прошлых лет, выставки по фотографии, моде и дизайну. В ДК Химиков покажут пластические перформансы резидентов. В арт-пространстве Werk организована выставка современного искусства, а также ночная программа.

Стартовал фестиваль с дискуссии по поводу путей развития креативных индустрий на локальном, республиканском и федеральном уровнях.

«Креатив — это как вторая нефть. Всё больше и больше людей вникают и внедряются в это направление. Наша задача — помочь. Думаю, сейчас то самое время, когда мы как государство должны об этом задумываться», — заявил в ходе дискуссии Ринат Садыков.

О федеральных мерах поддержки креативных индустрий рассказал руководитель федеральной сети арт-резиденций «Таврида. АРТ» Тимур Фаляхов. Он уверен, что Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по развитию этого направления.

«На сегодняшний день арт-резиденция RE'ACTOR — это одна из крупнейших и лучших наших представителей в регионах. В Татарстане широко представлены все направления креативных индустрий. Безусловно, регион один из лучших по этому параметру», — сообщил Фаляхов.

Арт-резиденция RE'ACTOR работает в Татарстане три года и уже видны определенные результаты. По словам руководителя объединения Кадрии Бугровой, сейчас многие люди уже познакомились с таким понятием, как креативные индустрии, а огромное количество ребят уже реализует заметное количество интересных проектов. При этом обозначился тренд на сохранение культурного кода Татарстана.

«Мы сами задаемся вопросом, почему ребятам это настолько интересно. Даже многие ребята, которые не живут в Татарстана, интересуются нашим культурным кодом. Это стало видно на протяжении трех лет нашей работы. Если раньше это было чем-то элитарным, то сейчас стало повсеместным», — пояснила Бугрова.

Фестиваль «Город — RE'ACTOR» реализуется при поддержке Росмолодежи и Минмолодежи РТ в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.