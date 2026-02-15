Кража стала самым распространенным преступлением в России в 2025 году

Кража остается самым распространенным преступлением в России. В 2025 году в стране зарегистрировали почти 454 тысячи таких случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.

Несмотря на снижение числа краж по сравнению с предыдущим годом – их стало меньше на 46 тысяч – этот показатель остается самым высоким среди всех категорий преступлений. При этом нынешний уровень является минимальным за последние годы: спад продолжается с 2015-го, когда фиксировали более миллиона краж.

По данным статистики, в 2025 году также зарегистрировали 14,4 тысячи грабежей, свыше 13 тысяч случаев тяжкого вреда здоровью, 6,2 тысячи вымогательств, почти 6 тысяч убийств, 3,4 тысячи изнасилований, более 2,7 тысячи хулиганств и около 2,5 тысячи разбоев.

Всего за год в России зафиксировали 1 млн 771 тыс. преступлений – это на 7,3% меньше, чем годом ранее. Рост регистрируемых преступлений отмечен в пяти регионах РФ, снижение – в 80.