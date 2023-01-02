Крах «Рубина» и кризис «Ак Барса»: почему это самый провальный год для казанского спорта
2022 год по праву можно назвать одним из самых провальных в истории казанского спорта. «Рубин» и «Ак Барс» показали, пожалуй, свои худшие выступления в XXI веке. Эти команды – визитные карточки Казани. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».
Футбольный кошмар для Казани: «Рубин» вылетел в Первую лигу впервые с 2002 года
Вылет «Рубина» в Первую лигу был настоящей катастрофой для всех болельщиков, переживших два чемпионства команды, победы в Кубке и Суперкубке России, фееричные выступления в матчах против европейских грандов: «Барселоны», мадридского «Атлетико», «Интера».
В начале весны, когда «Рубин» покинули ключевые легионеры, никто не строил иллюзий о том, что сезон можно будет спасти и приблизиться к клубам из верхней части таблицы. Но кто бы мог подумать, что казанская команда покажет настолько вялую и беспомощную игру во второй половине сезона и в конечном итоге вылетит в Первую лигу впервые с 2002 года.
На протяжении всей прошедшей весны практически все провалы в игре «Рубина» Леонид Слуцкий объяснял тем, что ему просто некем играть. Напомним, что после начала СВО у легионеров была возможность приостановить действие контракта на неопределенный срок. Казанский клуб покинули по такому принципу Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия, Уремович, Бегич и несколько других футболистов.
«Рубин» оказался в неприятном положении. Но Леонид Слуцкий не имел права сетовать на непредвиденные обстоятельства в жизни клуба. Ведь не только казанская команда пострадала кадрово из-за сложной политической обстановки. В подобной ситуации оказались, к примеру, «Ростов» и «Краснодар». Они остались в РПЛ.
Да, можно сказать, что дончан спасло то, что преимущественно системообразующими в составе футболистами были игроки с российским паспортом (Полоз, Осипенко, Глебов, Комличенко). Уход легионеров доставил много головной боли Валерию Карпину, но найти им замену не являлось трудностью для тренерского штаба «Ростова».
«Краснодар» же оказался в аналогичной ситуации, как и «Рубин». Команду после начала СВО покинули главные звезды: Крыховяк, Классон, Кабелла, Рамирес, Вандерсон. «Краснодар» оказался полностью разобранным перед второй частью чемпионата. Однако «быков» спасло именно то, чем они и славились все годы в РПЛ, – воспитанники академии.
Ряд представителей футбольного общества еще недавно удивлялись, для чего Галицкому так важно тратить огромные средства на содержание своей академии. Есть ли какая-то целесообразность в амбициях Сергея Николаевича выпустить в один день 11 воспитанников «Краснодара». Как показала жизнь, то, что казалось еще вчера фантасмагорией, сегодня уже является обыденностью. В матче 29-го тура РПЛ, в победной игре против ЦСКА (1:0), у «Краснодара» появилось на поле 11 воспитанников академии.
«Рубин» же своей сильной академией никогда не славился. По пальцам одной руки можно посчитать игроков, которые смогли проявить себя во взрослом футболе: Эльмир Набиуллин, Данил Степанов, Артур Сагитов, Виктор Александров.
Из-за слабой академии казанский клуб не смог восполнить пробелы в составе. Слуцкий выглядел все более унылым с каждым проведенным матчем весной, клуб катился восьмимильными шагами ко дну турнирной таблицы. Разгромные поражения от «Сочи» (0:6) и «Урала» (0:3) предвещали скорый вылет команды в Первую лигу.
Знаменитый домашний проигрыш «Уфе» (1:2) 21 мая поставил окончательную точку в провале стратегии «Рубина» в последних сезонах. Клуб подписывал малоизвестных европейцев с целью их перепродажи в следующие годы. В «Рубине» слабо развивалась собственная академия, да и не нужна была она руководству клуба до тех пор, пока не произошел громадный политический форс-мажор. А когда казанскому клубу в чрезвычайной ситуации понадобились воспитанники академии, из достойных игроков, способных усилить игру «Рубина», не нашлось никого.
Казанский клуб справедливо вылетел в Первую лигу по итогам прошлого сезона. К «Рубину» упал, безусловно, интерес в этом календарном году. Хочется верить, что в новом году и в сезоне 2023/2024 мы увидим перерожденный «Рубин» в РПЛ.
Провальнейший год для «Ак Барса»: скандалы в команде, тренер-хам, неудачная летняя трансферная кампания
Поражение в финале Восточной конференции «Авангарду» в рамках розыгрыша Кубка Гагарина в 2021 году сильно задело «Ак Барс». Причем настолько сильно, что команда уже второй сезон всеми путями и силами пытается реабилитироваться за тот очень обидный вылет.
В прошлом сезоне командой руководил Дмитрий Квартальнов. Претензий по регулярке быть не могло, так как сезон завершили досрочно из-за Олимпиады и числа пострадавших хоккеистов от пандемии.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» безапелляционно проиграл «Авангарду» (2:4), уступая по ходу серии 0:3. После подобного оглушительного вылета менеджменту казанского клуба ничего не оставалось, кроме как собрать «хоккейный галактикос» из главных звезд КХЛ и поставить у руля самого успешного тренера в новейшей истории российского хоккея – Олега Знарка.
«Ак Барс» в межсезонье начал беспорядочно скупать именитых игроков, предлагая им бешеные по зарплате контракты. Состав казанцев пополнили Вадим Шипачев, Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Кирилл Семенов, Динар Хафизуллин и другие.
В конце июля – начале августа некоторые спортивные журналисты иронично заявляли: «А зачем проводить в предстоящем сезоне Кубок Гагарина, если победитель уже известен до начала чемпионата?» Только не смотрящий хоккей болельщик мог равнодушно отнестись к чумовой трансферной кампании «Ак Барса».
Но что-то пошло не так у казанского клуба с сентября. Команда с первых матчей выглядела сырой, несыгранной, напряженной. Почти на каждой пресс-конференции Олег Знарок открыто хамил журналистам, отказываясь отвечать порой даже на будничные вопросы. Игроки не шли на контакт со СМИ. «Ак Барс» в один миг превратился в один из самых закрытых клубов КХЛ.
Знаменитые слова нападающего Артема Лукоянова про «черный октябрь» заставили многих болельщиков иных клубов подтрунивать над «Ак Барсом». Казанский клуб впервые в своей истории проиграл шесть матчей подряд. Имея один из самых дорогих составов, казанский клуб еле цеплялся за зону плей-офф. Абсурдная агрессия Знарка после каждого провального матча возрастала. В команде начали появляться острые конфликты между ключевыми игроками, которые осенью и породили знаменитую теорию о «кланах» в «Ак Барсе».
В октябре команде удалось выиграть всего два из 12 матчей. Один из старожилов «Ак Барса» Александр Бурмистров позволил себе высказать претензии Знарку по поводу атмосферы в клубе, игры. После этого заявления Знарок исключил Бурмистрова из команды.
«Ак Барс» справедливо называют самой скандальной командой первой части сезона. Решения менеджмента, которые еще летом казались интересными и вселяющими оптимизм, сейчас воспринимаются совершенно ошибочными. Захотев быстрого результата, «Ак Барс» резко поменял свою стратегию, за что и был наказан. Радикальные перемены оказались историческим провалом для «Ак Барса». Купив возрастных игроков, отказавшись от омоложения состава, казанский клуб сильно просел по физическим показателям в этом сезоне. «Ак Барс» подтвердил знаменитую пословицу: «Близок локоть, да не укусишь его».
Отставка Знарка по ходу сезона тоже свидетельство неудачного менеджмента казанцев, ведь ранее «Ак Барс» всегда давал своим специалистам доработать до конца сезона.
Скандальными также оказались слова мэра Казани Ильсура Метшина о Знарке, «не уважающем традиции казанского спорта».
На данный момент командой руководит Зинэтула Билялетдинов, которому хотя бы чуть-чуть удалось преобразить «Ак Барс». Казанский клуб потихоньку продвигается по таблице и вселяет надежду в сердца болельщиков, что сезон еще можно спасти. Однако вряд ли Зинэтуле Хайдяровичу удастся добраться далеко в плей-офф в Кубке Гагарина, учитывая, что команду на сезон собирал не он.
Из позитивного: УНИКС и «Зенит» держат планку на уровне и продолжают показывать достойные выступления
Пожалуй, двумя главными клубами, которые не очернили имя казанского спорта, стали волейбольный клуб «Зенит» и баскетбольный УНИКС.
«Зенит» продолжает радовать болельщиков уверенными выступлениями как в чемпионате России, так и в кубке. В конце декабря казанский волейбольный клуб одержал победу в финале Кубка России, который проходил в Новом Уренгое. «Зенит» сражался против местного клуба «Факел» и образцово победил соперника, выиграв в трех партиях (25:16, 25:14, 25:21). Казанская команда выиграла кубок России уже в 11-й раз и восьмой раз подряд, начиная с 2014 года.
К этому часу «Зенит» идет вторым в таблице чемпионата России, уступая одноименному клубу из Петербурга всего в одно очко.
БК «УНИКС» в прошлом сезоне отмечался многими экспертами как чуть ли не главное открытие в отечественном баскетболе. Подопечные Велимира Перасовича, выступая в Евролиге, обыгрывали «Реал», «Барселону» и прочих грандов европейского баскетбола. В команде находились яркие, харизматичные и мастеровитые баскетболисты. Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Джо Браун III и другие игроки УНИКСа здорово проявляли себя на международной арене.
Весной, когда в мире обострилась политическая обстановка, почти все легионеры предпочли покинуть УНИКС, отчего состав команды вмиг опустел. Из-за отстранения от участия в Евролиге сезон у казанского клуба получился смазанным и оставлял неприятный осадок.
В прошлом году УНИКС стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, проиграв в полуфинале «Зениту». В новый сезон команда входила совершенно обновленной.
В межсезонье УНИКСу удалось восполнить многочисленные потери в команде не менее качественными баскетболистами. Клуб пополнили Джален Рейнольдс, Ненад Димитриевич, Дэрил Мэйкон, Луи Лабери, Энтони Браун.
УНИКС остался интересен для болельщиков и открыл новые яркие имена для лиги. Классные по уровню игры легионеры сделали УНИКС все таким же конкурентоспособным для ЦСКА. То, что в этом сезоне подопечные Перасовича дважды проиграли московской команде, не более чем досадная случайность. По крайней мере, матч в Казани УНИКС должен был забирать спокойно.
Казанский клуб идет на втором месте Единой лиги ВТБ с 16 победами и двумя поражениями. Во второй половине сезона УНИКС обещает бороться за самые высокие места в чемпионате и не сбавлять набранные обороты.
Конечно, в Казани хватает и других коллективов, к которым не подходит определение провального года. На высоком уровне выступает ватерпольный «Синтез», «Динамо – Ак Барс» (хоккей на траве) и многие другие. Но главная оценка всегда идет по визитным карточкам города или региона. Провалы «Ак Барса» и «Рубина» затмевают всё прочее.
Фото на анонсе: rubin.kazan.ru