Крах «Рубина» и кризис «Ак Барса»: почему это самый провальный год для казанского спорта

2022 год по праву можно назвать одним из самых провальных в истории казанского спорта. «Рубин» и «Ак Барс» показали, пожалуй, свои худшие выступления в XXI веке. Эти команды – визитные карточки Казани. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

В начале весны, когда «Рубин» покинули ключевые легионеры, никто не строил иллюзий о том, что сезон можно будет спасти и приблизиться к клубам из верхней части таблицы Фото: rubin.kazan.ru

Футбольный кошмар для Казани: «Рубин» вылетел в Первую лигу впервые с 2002 года

Вылет «Рубина» в Первую лигу был настоящей катастрофой для всех болельщиков, переживших два чемпионства команды, победы в Кубке и Суперкубке России, фееричные выступления в матчах против европейских грандов: «Барселоны», мадридского «Атлетико», «Интера».

В начале весны, когда «Рубин» покинули ключевые легионеры, никто не строил иллюзий о том, что сезон можно будет спасти и приблизиться к клубам из верхней части таблицы. Но кто бы мог подумать, что казанская команда покажет настолько вялую и беспомощную игру во второй половине сезона и в конечном итоге вылетит в Первую лигу впервые с 2002 года.

На протяжении всей прошедшей весны практически все провалы в игре «Рубина» Леонид Слуцкий объяснял тем, что ему просто некем играть. Напомним, что после начала СВО у легионеров была возможность приостановить действие контракта на неопределенный срок. Казанский клуб покинули по такому принципу Хакшабанович, Дрейер, Кварацхелия, Уремович, Бегич и несколько других футболистов.

«Рубин» оказался в неприятном положении. Но Леонид Слуцкий не имел права сетовать на непредвиденные обстоятельства в жизни клуба. Ведь не только казанская команда пострадала кадрово из-за сложной политической обстановки. В подобной ситуации оказались, к примеру, «Ростов» и «Краснодар». Они остались в РПЛ.

На протяжении всей прошедшей весны практически все провалы в игре «Рубина» Леонид Слуцкий объяснял тем, что ему просто некем играть Фото: rubin.kazan.ru

Да, можно сказать, что дончан спасло то, что преимущественно системообразующими в составе футболистами были игроки с российским паспортом (Полоз, Осипенко, Глебов, Комличенко). Уход легионеров доставил много головной боли Валерию Карпину, но найти им замену не являлось трудностью для тренерского штаба «Ростова».

«Краснодар» же оказался в аналогичной ситуации, как и «Рубин». Команду после начала СВО покинули главные звезды: Крыховяк, Классон, Кабелла, Рамирес, Вандерсон. «Краснодар» оказался полностью разобранным перед второй частью чемпионата. Однако «быков» спасло именно то, чем они и славились все годы в РПЛ, – воспитанники академии.

Ряд представителей футбольного общества еще недавно удивлялись, для чего Галицкому так важно тратить огромные средства на содержание своей академии. Есть ли какая-то целесообразность в амбициях Сергея Николаевича выпустить в один день 11 воспитанников «Краснодара». Как показала жизнь, то, что казалось еще вчера фантасмагорией, сегодня уже является обыденностью. В матче 29-го тура РПЛ, в победной игре против ЦСКА (1:0), у «Краснодара» появилось на поле 11 воспитанников академии.

«Рубин» же своей сильной академией никогда не славился. По пальцам одной руки можно посчитать игроков, которые смогли проявить себя во взрослом футболе: Эльмир Набиуллин, Данил Степанов, Артур Сагитов, Виктор Александров.

В матче 29-го тура РПЛ, в победной игре против ЦСКА (1:0), у «Краснодара» появилось на поле 11 воспитанников академии Фото: fckrasnodar.ru

Из-за слабой академии казанский клуб не смог восполнить пробелы в составе. Слуцкий выглядел все более унылым с каждым проведенным матчем весной, клуб катился восьмимильными шагами ко дну турнирной таблицы. Разгромные поражения от «Сочи» (0:6) и «Урала» (0:3) предвещали скорый вылет команды в Первую лигу.

Знаменитый домашний проигрыш «Уфе» (1:2) 21 мая поставил окончательную точку в провале стратегии «Рубина» в последних сезонах. Клуб подписывал малоизвестных европейцев с целью их перепродажи в следующие годы. В «Рубине» слабо развивалась собственная академия, да и не нужна была она руководству клуба до тех пор, пока не произошел громадный политический форс-мажор. А когда казанскому клубу в чрезвычайной ситуации понадобились воспитанники академии, из достойных игроков, способных усилить игру «Рубина», не нашлось никого.

Казанский клуб справедливо вылетел в Первую лигу по итогам прошлого сезона. К «Рубину» упал, безусловно, интерес в этом календарном году. Хочется верить, что в новом году и в сезоне 2023/2024 мы увидим перерожденный «Рубин» в РПЛ.

Провальнейший год для «Ак Барса»: скандалы в команде, тренер-хам, неудачная летняя трансферная кампания

Поражение в финале Восточной конференции «Авангарду» в рамках розыгрыша Кубка Гагарина в 2021 году сильно задело «Ак Барс». Причем настолько сильно, что команда уже второй сезон всеми путями и силами пытается реабилитироваться за тот очень обидный вылет.

В прошлом сезоне командой руководил Дмитрий Квартальнов. Претензий по регулярке быть не могло, так как сезон завершили досрочно из-за Олимпиады и числа пострадавших хоккеистов от пандемии.

Поражение в финале Восточной конференции «Авангарду» в рамках розыгрыша Кубка Гагарина в 2021 году сильно задело «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» безапелляционно проиграл «Авангарду» (2:4), уступая по ходу серии 0:3. После подобного оглушительного вылета менеджменту казанского клуба ничего не оставалось, кроме как собрать «хоккейный галактикос» из главных звезд КХЛ и поставить у руля самого успешного тренера в новейшей истории российского хоккея – Олега Знарка.

«Ак Барс» в межсезонье начал беспорядочно скупать именитых игроков, предлагая им бешеные по зарплате контракты. Состав казанцев пополнили Вадим Шипачев, Александр Радулов, Вячеслав Войнов, Кирилл Семенов, Динар Хафизуллин и другие.

В конце июля – начале августа некоторые спортивные журналисты иронично заявляли: «А зачем проводить в предстоящем сезоне Кубок Гагарина, если победитель уже известен до начала чемпионата?» Только не смотрящий хоккей болельщик мог равнодушно отнестись к чумовой трансферной кампании «Ак Барса».

Но что-то пошло не так у казанского клуба с сентября. Команда с первых матчей выглядела сырой, несыгранной, напряженной. Почти на каждой пресс-конференции Олег Знарок открыто хамил журналистам, отказываясь отвечать порой даже на будничные вопросы. Игроки не шли на контакт со СМИ. «Ак Барс» в один миг превратился в один из самых закрытых клубов КХЛ.

Почти на каждой пресс-конференции Олег Знарок открыто хамил журналистам, отказываясь отвечать порой на будничный вопрос Фото: ak-bars.ru

Знаменитые слова нападающего Артема Лукоянова про «черный октябрь» заставили многих болельщиков иных клубов подтрунивать над «Ак Барсом». Казанский клуб впервые в своей истории проиграл шесть матчей подряд. Имея один из самых дорогих составов, казанский клуб еле цеплялся за зону плей-офф. Абсурдная агрессия Знарка после каждого провального матча возрастала. В команде начали появляться острые конфликты между ключевыми игроками, которые осенью и породили знаменитую теорию о «кланах» в «Ак Барсе».

В октябре команде удалось выиграть всего два из 12 матчей. Один из старожилов «Ак Барса» Александр Бурмистров позволил себе высказать претензии Знарку по поводу атмосферы в клубе, игры. После этого заявления Знарок исключил Бурмистрова из команды.

«Ак Барс» справедливо называют самой скандальной командой первой части сезона. Решения менеджмента, которые еще летом казались интересными и вселяющими оптимизм, сейчас воспринимаются совершенно ошибочными. Захотев быстрого результата, «Ак Барс» резко поменял свою стратегию, за что и был наказан. Радикальные перемены оказались историческим провалом для «Ак Барса». Купив возрастных игроков, отказавшись от омоложения состава, казанский клуб сильно просел по физическим показателям в этом сезоне. «Ак Барс» подтвердил знаменитую пословицу: «Близок локоть, да не укусишь его».

Казанский клуб потихоньку продвигается по таблице и вселяет надежду в сердца болельщиков, что сезон еще можно спасти Фото: ak-bars.ru

Отставка Знарка по ходу сезона тоже свидетельство неудачного менеджмента казанцев, ведь ранее «Ак Барс» всегда давал своим специалистам доработать до конца сезона.

Скандальными также оказались слова мэра Казани Ильсура Метшина о Знарке, «не уважающем традиции казанского спорта».

На данный момент командой руководит Зинэтула Билялетдинов, которому хотя бы чуть-чуть удалось преобразить «Ак Барс». Казанский клуб потихоньку продвигается по таблице и вселяет надежду в сердца болельщиков, что сезон еще можно спасти. Однако вряд ли Зинэтуле Хайдяровичу удастся добраться далеко в плей-офф в Кубке Гагарина, учитывая, что команду на сезон собирал не он.

Из позитивного: УНИКС и «Зенит» держат планку на уровне и продолжают показывать достойные выступления

Пожалуй, двумя главными клубами, которые не очернили имя казанского спорта, стали волейбольный клуб «Зенит» и баскетбольный УНИКС.

«Зенит» продолжает радовать болельщиков уверенными выступлениями как в чемпионате России, так и в кубке. В конце декабря казанский волейбольный клуб одержал победу в финале Кубка России, который проходил в Новом Уренгое. «Зенит» сражался против местного клуба «Факел» и образцово победил соперника, выиграв в трех партиях (25:16, 25:14, 25:21). Казанская команда выиграла кубок России уже в 11-й раз и восьмой раз подряд, начиная с 2014 года.

«Зенит» продолжает радовать болельщиков уверенными выступлениями как в чемпионате России, так и в кубке Фото: zenit-kazan.com

К этому часу «Зенит» идет вторым в таблице чемпионата России, уступая одноименному клубу из Петербурга всего в одно очко.

БК «УНИКС» в прошлом сезоне отмечался многими экспертами как чуть ли не главное открытие в отечественном баскетболе. Подопечные Велимира Перасовича, выступая в Евролиге, обыгрывали «Реал», «Барселону» и прочих грандов европейского баскетбола. В команде находились яркие, харизматичные и мастеровитые баскетболисты. Лоренцо Браун, Марио Хезонья, Джо Браун III и другие игроки УНИКСа здорово проявляли себя на международной арене.

Весной, когда в мире обострилась политическая обстановка, почти все легионеры предпочли покинуть УНИКС, отчего состав команды вмиг опустел. Из-за отстранения от участия в Евролиге сезон у казанского клуба получился смазанным и оставлял неприятный осадок.

В прошлом году УНИКС стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, проиграв в полуфинале «Зениту». В новый сезон команда входила совершенно обновленной.

В межсезонье УНИКСу удалось восполнить многочисленные потери в команде не менее качественными баскетболистами Фото: unics.ru

В межсезонье УНИКСу удалось восполнить многочисленные потери в команде не менее качественными баскетболистами. Клуб пополнили Джален Рейнольдс, Ненад Димитриевич, Дэрил Мэйкон, Луи Лабери, Энтони Браун.

УНИКС остался интересен для болельщиков и открыл новые яркие имена для лиги. Классные по уровню игры легионеры сделали УНИКС все таким же конкурентоспособным для ЦСКА. То, что в этом сезоне подопечные Перасовича дважды проиграли московской команде, не более чем досадная случайность. По крайней мере, матч в Казани УНИКС должен был забирать спокойно.

Казанский клуб идет на втором месте Единой лиги ВТБ с 16 победами и двумя поражениями. Во второй половине сезона УНИКС обещает бороться за самые высокие места в чемпионате и не сбавлять набранные обороты.



Конечно, в Казани хватает и других коллективов, к которым не подходит определение провального года. На высоком уровне выступает ватерпольный «Синтез», «Динамо – Ак Барс» (хоккей на траве) и многие другие. Но главная оценка всегда идет по визитным карточкам города или региона. Провалы «Ак Барса» и «Рубина» затмевают всё прочее.

Фото на анонсе: rubin.kazan.ru