Крах Ларионова в «Торпедо», Ливо бьет рекорд Мозякина и смерть Малыхина. Итоги недели КХЛ

Последние игры остались в регулярном чемпионате КХЛ 2024/2025, но лига не сбавляет обороты и подбрасывает нам все новые истории. Порой, печальные. В Нижнем Новгороде разворачивается драма джентльменов, в Уфе канадец может задвинуть в анналы истории великого Мозякина, а в Екатеринбурге скончался «маленький Дацюк». Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: hctorpedo.ru

Ларионов покинет «Торпедо»?

В четверг послематчевой на пресс-конференции Андрей Козырев подтвердил, что на следующий год все-таки останется главным тренером «Северстали» и вот-вот подпишет контракт. Впечатления от этого признания неоднозначные. С одной стороны, радостно, что в КХЛ по-прежнему будет самобытная череповецкая команда образца Козырева, способная по два раза за сезон выносить «Ак Барс» и пить кровь у других топов. С другой – все ждали, что специалист вернется в «Торпедо» уже в качестве главного тренера, и мы вновь увидим ту нижегородскую команду, которая всех покорила пару сезонов назад.

Особенно это решение выглядит странно, учитывая, что в Нижнем Новгороде ходит молва, что Игоря Ларионова на следующий сезон в «Торпедо» уже не будет. Есть, конечно, весьма малая вероятность, что нижегородцы внезапно каким-то чудом выбьют мощный непробиваемый «Локомотив» - тогда вопросы к «Профессору», конечно, мигом снимутся. Но вряд ли кто-то вообще верит в такой исход.

Дела у «Торпедо» в последнее время все плачевнее. В последних четырех играх «автозаводцы» терпели поражение. А в последних двух играх регулярки в соперниках будут СКА и «Локомотив», так что серия может дойти и до шести поражения подряд. И крайнее из них – как раз от «Северстали» Козырева в четверг.

Плана, как выбираться из этого положения, у Ларионова похоже нет. На послематчевой пресс-конференции наставник «Торпедо» признавал, что у команды уже нет той страсти, которую от нее ждут.

«Если голова перестает работать, то нужно работать ногами. Если ноги устают, то нужно работать головой. Поправить голову очень трудно. Здесь очень важно разобраться, что значит все идет от головы. Об усталости речи и быть не должно, — рассуждал наставник «Торпедо».

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Впрочем, у Ларионова еще есть год контракта. Возможно именно из принципов уважения к коллеге Андрей Козырев не стал влезать в ситуацию и продлил соглашение с «Северсталью». А через год, когда в «Торпедо» освободится место, можно и перейти в команду, чтобы строить ее «под себя». Все-таки Козырев зарекомендовал себя как крайне порядочный человек и специалист. Поэтому ждем еще год.

Ливо продолжает «божить» и сегодня обойдет Мозякина

В четверговом матче «Салавата Юлаева» и «Сибири» кажется все следили даже не за самой игрой, сколько за одной фигурой – Джошуа Ливо. У него на кону была возможность повторить рекорд Сергея Мозякина по голам за один регулярный чемпионат.

На 37-й минуте встречи ожидаемое событие все-таки произошло. В формате 5 на 3 канадец сначала отдал длинную передачу на лицевую линию, а сам на скорости покатился к правому кругу, куда получил обратную передачу от Скотта Уилсона и мощным броском прошил вратаря, забросив свою 48-ю шайбу в сезоне.

Что любопытно, этой шайбой звездный канадец продлил свою индивидуальную серию набранных очков до девяти матчей подряд - на счету Джошуа 13 (7+6) очков на этом отрезке.

Впереди самое интересное – у уфимцев в запасе есть еще один матч, в котором форвард «Салавата Юлаева» может и превзойти рекорд Мозякина. Сегодня «Салават Юлаев» играет последний матч регулярки, соперником уфимцев станет «Барыс». А это самый лакомый кусочек в КХЛ, чтобы вдоволь набить себе статистику. А учитывая, что в «Салавате» в основном забрасывает Ливо и иногда все остальные – вероятность, что Ливо превзойдет Мозякина близка к стопроцентной.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

«Мы бы хотели, чтобы он побил рекорд, мы ему поможем, но хотелось бы, чтобы команда играла правильно», - отвечал Виктор Козлов на вопрос, будет ли команда играть на канадца.

Ушел Федор Малыхин

Во вторник хоккейный мир потрясла шокирующая весть - в возрасте 34 лет скончался бывший игрок «Ак Барса», «Автомобилиста» и «Авангарда» Федор Малыхин.

Карьера екатеринбургского воспитанника получилась очень неоднозначной. В своих некрологах большинство хоккейных медиа сошлись, что не выбери он в свое время «Ак Барс» будучи молодым и перспективным, он стал бы новой звездой российского хоккея. Неспроста хоккеиста сравнивали с другим уроженцем столицы Урала, Павлом Дацюком.

В Екатеринбурге Малыхин стал четвертым бомбардиром лиги в первый сезон в истории МХЛ, а уже на следующий год под руководством Анатолия Емелина выдал мощнейший сезон уже на уровне Континентальной хоккейной лиги. Федор набрал 44 (22+22) очка, попутно став лучшим снайпером и бомбардиром команды. Тогда же он побил рекорд «Автомобилиста» по голам за сезон. И это в 22 (!) года.

После того, как «Ак Барс» выложил 115 миллионов за игрока и в придачу 70 миллионов зарплаты, вопрос был решен. Правда, о том «Ак Барсе» ходила молва, что это кладбище талантов, и многие отговаривали хоккеиста от этого решения. В итоге в Казани Федор провел пять лет, полностью растратив свой статус звездного проспекта.

Фото: ak-bars.ru

В Казани его замучили травмы – только в одном сезоне из пяти он прошел без серьезных повреждений. А в чемпионском 2017/2018 провел всего 26 матчей регулярки, в основном залечивая травму. В триумфальном же плей-офф отыграл лишь пять игр, празднуя с командой на чемпионском льду в костюме и туфлях.

После «Ак Барса» карьера Федора пошла по наклонной. Короткие отрезки в «Спартаке» и «Тракторе», пара сезонов невзрачном «Витязе» и сезон в «Авангарде», где он исполнял роль четвертого центра.

Карьеры хоккеиста закончилась уже в 32 года, что не могло не сказаться на ментальном состоянии хоккеиста. Причина смерти не раскрывается, но отдельные медиа заявляют, что в деле могли быть замешаны наркотики. Как бы то ни было, Федор оставил после себя след в хоккее и чувство недосказанности. Все-таки это могла быть совсем другая история успеха.

фото на анонсе: hctorpedo.ru