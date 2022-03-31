Kravt Hotel Kazan Airport получил первые высокие оценки гостей

фото: пресс-служба аэропорта «Казань»

«В условиях новой реальности можно надеяться, что внутренние ресурсы страны будут полностью применены для развития внутреннего туризма. Я уверен в спросе на гостиничные услуги, в связи с ростом деловой активности в Татарстане. Казань была и остается привлекательным направлением для путешествий на ряду с главными столичными направлениями. Благодаря интересной культурной и деловой жизни, архитектуре и вниманию властей к нуждам города Казань перспективна для туристов круглый год» — уверен основатель KRAVT GROUP Валерий Кравцун.

1 марта группа компаний KRAVT открыла в Казани новый гостиничный комплекс KRAVT HOTEL KAZAN AIRPORT. Первые гости уже высоко оценили четырехзвездочную гостиницу, ресторан «Камчатка BY KRAVT» и KRAVT SKY SPA.

Отельный комплекс в Казани стал четвертым проектом сети и пока самым крупным. Для бронирования представлен 241 номер девяти категорий: от апартаментов и панорамных номеров до президентского люкса. Концепция сочетает в себе тренды: это экологичность, эргономика и инновации в виде удобной системы «Умный дом» в номерах. Дизайн выполнен в современном стиле, при этом в нем легко угадываются национальная айдентика и татарские мотивы. В интерьере используются как высокотехнологичные, так и натуральные материалы.

Отель ориентирован на деловую аудиторию и учитывает условия, позволяющие «работать, отдыхая». Идеальное расположение экономит ресурсы гостей: пять минут по теплому переходу из аэропорта «Казань», близость к выставочному комплексу «Казань Экспо» позволяют планировать деловые события без затрат на трансфер по городу. Наличие рабочих зон, коворкингов и VIP-зон позволяют решать различные задачи бизнеса. Отель — удачный вариант и для корпоративных событий или стратегических бизнес-сессий. К услугам компаний оборудованный видовой конференц-зал, а также панорамный ресторан авторской кухни «Камчатка BY KRAVT», позволяющий принимать различные типы мероприятий вместимостью до 200 гостей.

Созданная инфраструктура гостиничного комплекса удобна не только для туристов или представителей бизнеса, но и является комфортной локацией для досуга жителей города. Отель станет прекрасным вариантом для смены обстановки в выходной день: ужин в ресторане авторской кухни с видом на взлетающие самолеты, самостоятельная СПА-зона с бассейном, хамамом, соляной комнатой, аромакомнатой и душем впечатлений, оформленная в авиационной тематике. В отеле учли пожелания жителей и продумали удобные пакетные предложения «Семейный weekend» и «Выходные с друзьями в KRAVT SKY SPA», «Свадебное предложение».

Цена пребывания в отеле пока ниже, чем у игроков рынка. Например, стоимость номера «Стандарт» стартует от 5 400 рублей в сутки.

Визитная карточка компании

Управляющая гостиничная компания KRAVT GROUP. Свыше 6 лет предоставляет полный цикл услуг гостеприимства: от девелопмента гостиничных комплексов до открытия и управления гостиницами.

В собственности компании 4 действующие гостиницы в разных категориях звездности и концепций.

9,3 — средняя оценка проектов на сервисах бронирования;

1500 — планируемый номерной фонд в собственности и в управлении к концу 2025 года. Компания уже готовит к открытию отель в ОЭЗ «Иннополис».