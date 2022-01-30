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Наука и образование
30 января 2022  15:18

Кравцов: В России не планируется полный перевод школ на дистант

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В России не планируется полностью переводить школы на дистанционное обучение, однако если потребуется, регионы смогут принимать локальные решения по этому вопросу. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения», — объяснил министр в беседе с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

#школы #дистанционное образование #минпросвещения рф
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