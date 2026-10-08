Кравцов: «В кружках и секциях растет число программ по IT и робототехнике»

Более 18 млн детей и подростков в России посещают кружки и секции, а в системе дополнительного образования работают свыше 300 тыс. специалистов. Об этом 8 октября, в День работников дополнительного образования, сообщили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Их слова приводит канал Правительства России в МАКСе.

День работников дополнительного образования отмечают руководители кружков и секций, педагоги творческих студий, тренеры спортивных клубов, педагоги-организаторы и методисты.

Чернышенко отметил, что дополнительное образование помогает детям пробовать себя в разных сферах, развивать способности и находить занятия, которые могут стать увлечением или будущей профессией.

По его словам, за достижениями юных инженеров, исследователей, спортсменов и журналистов стоят педагоги, которые вовремя замечают способности детей и помогают им поверить в себя. Вице-премьер добавил, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» власти продолжат расширять возможности для самореализации.

Кравцов отметил, что систему дополнительного образования развивают с учетом интересов детей и запросов семей.

По его словам, в стране обновляют содержание программ и инфраструктуру, создают современные пространства для занятий. В кружках и секциях появляются программы по информационным технологиям, робототехнике, медиа и другим востребованным направлениям.

Министр также отметил внимание к подготовке кадров. Этой осенью завершился финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2026». Опыт и идеи педагогов дополнительного образования из разных регионов планируют изучить и распространить.

Сегодня в России работают около 37,6 тыс. школьных и 2,5 тыс. студенческих спортивных клубов, почти 37 тыс. школьных театров и более 17,3 тыс. школьных медиацентров.

Фото: https://max.ru/government_rus