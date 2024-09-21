Кравцов в Казани: Всегда будем поддерживать учителей и воспитателей родных языков

Фото: официальная группа конкурса в «ВКонтакте» vk.com/teacher_natlang

В России всегда будут оказывать поддержку учителям и воспитателям родных языков. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в Казани.

«У нас огромная страна, так много языков, многообразие культур. И мы всегда будем поддерживать вас. Вы не только учителя и воспитали родного языка и родной литературы, вы - носители сакральных духовных ценностей. Вы являетесь проводниками, передаете традиции, истоки культуры своих народов. И это очень важно», - сказал глава Минпросвещения.

По мнению Кравцова, необходимо расширить наименование конкурса и назвать его «Лучший учитель и воспитатель родного языка и родной литературы». Он также убежден, что нужно увеличить выплату воспитателям - победителям конкурса.

«С этого года установили выплаты 250 тыс. рублей учителю родного языка, но почему-то 200 тыс. рублей воспитателю. Каждый уровень образования важен - и дошкольное, и школьное, и вузовское. Мы обязательно это поправим», - подчеркнул министр.

Глава Минпросвещения заметил, что конкурс проходит третий год подряд, и с каждым годом он развивается. Так, в прошлом году учителя представляли 32 языка, а в этом году - 36.

«Добавились чукотский, корякский, шорский и нивхский», - уточнил спикер.

Кравцов также поблагодарил Татарстан за гостеприимство и высокую организацию конкурса.

«В этом конкурсе все победители, но есть абсолютные финалисты, и это тоже важно», - отметил он.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, в свою очередь, поблагодарила Минпросвещения России за «этот великолепный конкурс». Она поздравила собравшихся с наступающим Днем дошкольного работника, который отмечается 27 сентября.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Первое место в конкурсе заняла учитель родного бурятского языка лицея-интерната №1 Улан-Удэ Светлана Раданжапова.

«Этот конкурс стал возможностью преодолеть себя, выйти из зоны комфорта», - поделилась она впечатлениями от участия в состязании.

Среди воспитателей первое место досталось Алие Ишдавлетовой из Башкирского детского сада №18» Уфы.

«Непередаваемые эмоции. Я как будто поднялась на самую высокую точку нашей страны. Испытания были разносторонние, продуманные. Они включали в себя работу с детьми, с родителями и педагогами. Все задания позволяли раскрыть способности педагога со всех сторон», - рассказала она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Второе место - учитель родного татарского языка гимназии №19 Казани Лейля Гарифзянова и педагог дополнительного образования детсада №24 Калмыкии Екатерина Балакаева.

На третьем месте - учитель родного русского языка школы №77 Липецка Ольга Мазурова и воспитатель Шахтёрского ясли-сада №4» Донецкой Народной Республики Ольга Бутенко.

В Казани с 16 по 21 сентября прошел заключительный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». В этом году в нем приняли участие учителя и воспитатели 79 регионов России.

В следующем году конкурс пройдет в Улан-Удэ.